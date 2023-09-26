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Adım Farah'ın yeni sezonunun iddialı afişi paylaşıldı!

Engin Akyürek ve Demet Özdemir’i başrollerinde buluşturan, ilk sezonuyla büyük bir başarı elde eden FOX’un sevilen dizisi Adım Farah’ın heyecanla beklenen yeni sezon afişi paylaşıldı.

Adım Farah'ın yeni sezonunun iddialı afişi paylaşıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-09-2023 17:03

27 Eylül’de yeni sezonunun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan diziden paylaşılan afiş, Adım Farah’ın bu sezon da çok konuşulacağının sinyalini verdi.

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu; Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları dizinin yeni sezon afişinde başarılı oyuncular Engin Akyürek ve Demet Özdemir yer alıyor. Diziden paylaşılan iddialı afiş, Adım Farah hayranlarını oldukça heyecanlandırırken sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

ADIM FARAH 2 SEZONUNDA DA NEFES KESECEK

Geçtiğimiz sezon çarşamba günlerinin vazgeçilmezlerinden olan, güçlü hikayesiyle adından söz ettiren dizi bu sezon da hikayesiyle nefes kesecek. Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır. Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Şimdi bu düşün paramparça olmasına izin mi verecektir?

Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Senan Kara, Lale Başar, Hatice Aslan, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak Alper, Burcu Türünz ve Mustafa Avkıran gibi birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı Adım Farah, 27 Eylül Çarşamba ve her çarşamba FOX’ta.

 

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