Adım Farah'ın yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte o tarih

Başarılı oyuncular Demet Özdemir ve Engin Akyürek’i başrollerinde buluşturan, ilk sezonuyla büyük bir başarı elde eden FOX’un sevilen dizisi Adım Farah’ın 2 Sezonu için geri sayım başladı. Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz’ün oturduğu; Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un birlikte kaleme aldıkları dizi 27 Eylül’de yeni sezonunun ilk bölümüyle ekranlarda olacak.





BAŞARILI İSİMLER ADIM FARAH’IN KADROSUNA DAHİL OLDU

Geçtiğimiz sezon çarşamba günlerinin vazgeçilmezlerinden olan, güçlü hikayesiyle adından söz ettiren dizi, yeni sezonunda kadrosuna üç yeni ismi dahil etti. Feyyaz Duman, Hatice Aslan, Sera Kutlubey ve Burak Tamdoğan; Adım Farah’ın yeni sezonunda izleyiciyle buluşacak.

Heyecanla beklenen dizide Feyyaz Duman Behnam karakterine, Hatice Aslan Rahşan karakterine, Sera Kutlubey Merjan karakterine, Burak Tamdoğan ise Akbar karakterine hayat verecek.

ADIM FARAH 2 SEZONUNDA DA NEFES KESECEK

Mehmet'in komaya girmesi sebebiyle hapise giren Tahir, özgürlüğüne kavuştuğunda bambaşka bir Farah'la karşılaşır. Behnam tarafından kıskıvrak yakalanan Farah, Behnam'dan ve yapabileceklerinden ölümüne korkarak Tahir'i boşanmak istediğine ikna etmeye çalışır.

Çocukluğundan beri kendisine acımasız davranan, onu bir canavara çeviren hayat; Tahir için Farah ve oğlu sayesinde bir süreliğine iyi gitmiş, sanki bahtı yüzüne gülmüştür. Huzurlu bir evin, mutlu bir ailenin, kendisini seven bir kadının düşüdür bu. Şimdi bu düşün paramparça olmasına izin mi verecektir?

Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Senan Kara, Lale Başar, Hatice Aslan, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak, Alper Burcu Türünz ve Mustafa Avkıran gibi birbirinden güçlü isimlerin yer aldığı Adım Farah, 27 Eylül Çarşamba ve her çarşamba FOX’ta.



