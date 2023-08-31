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Adım Farah dönüyor! Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni poz

Adım Farah dizisi yeni sezon için hazırlıklara başladı. Dizinin başrolleri Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten ilk kare geldi. Paylaşılan fotoğraf kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Adım Farah dönüyor! Demet Özdemir ve Engin Akyürek'ten yeni poz
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 31-08-2023 16:11

Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden "Adım Farah", yeni sezon için heyecan verici hazırlıklara başladı. Dizinin başrollerinde yer alan başarılı oyuncular Demet Özdemir ve Engin Akyürek, dizinin takipçilerini heyecanlandıran bir ilk kareyi paylaştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu fotoğraf, kısa süre içerisinde geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşılarak gündem konusu oldu.

"Adım Farah" dizisi, akıcı hikayesi ve etkileyici karakterleriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in oyunculuk performansları ise dizinin kalitesini daha da artırmıştı. Yeni sezon için başlayan hazırlıklar, hayranlar arasında büyük bir merakla bekleniyor.

Dizinin başrol oyuncuları Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in paylaştığı ilk kare, ikilinin setteki samimi ve mutlu anını yansıtıyor. Bu paylaşım, dizinin hayranlarının yeni sezon için heyecanlarını daha da artırdı. Sosyal medya platformlarında büyük ilgi gören fotoğraf, kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

"Adım Farah" dizisinin yeni sezonuyla birlikte izleyicilere neler sunacağı merakla bekleniyor. Başarılı oyunculuk performansları ve sürükleyici senaryosuyla dikkat çeken dizi, televizyon ekranlarında izleyicilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam edecek gibi görünüyor.

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