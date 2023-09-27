Adana Demirspor Tarih Yazdı

Adana'nın çılgın futbol rüzgarı, Beşiktaş'ı etkisi altına aldı. Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig’de 3. hafta erteleme maçında tarihi bir galibiyet elde etti. Ev sahibi ekip, Yeni Adana Stadyumu'nda Beşiktaş karşısında 4-2’lik zaferle ayrıldı.

Maçın Golleri ve Dikkat Çeken Anlar

Adana Demirspor, maçın başında Younes Belhanda ve M’baye Niang ile iki gol buldu. İlk golü atan Younes Belhanda, Vincent Aboubakar’dan topu kaparak uzaktan attığı etkileyici şutla skoru değiştirdi. M’baye Niang, bir diğer golü atarak farkı ikiye çıkardı.

İkinci Yarıda Fark Arttı

İkinci yarıda Adana'nın gollerine devam etti. Emre Akbaba, takımının üçüncü golünü kaydederek farkı üçe çıkardı. Maçta dört gol atan Adana Demirspor, tarihinde ilk kez Beşiktaş’a bir maçta dört gol atmış oldu.

Beşiktaş Geç Açıldı

Maçın son bölümünde, Beşiktaş'ın golleri Vincent Aboubakar ve Milot Rashica'dan geldi. Fakat bu goller, skor avantajını değiştirmedi ve Adana Demirspor 4-2’lik zaferle sahadan ayrıldı.

Tarihi Bir Zaferin Ardından

Bu sonuçla Adana Demirspor, ligdeki puanını 11'e çıkardı. Beşiktaş ise 10 puanda kaldı ve ardı ardına deplasmanda yaşadığı yenilgilerle taraftarını üzdü.

Maçın Özeti ve Analizi

Adana Demirspor’un bu zaferi, 35 yıl sonra Beşiktaş'a karşı alınan bir galibiyet anlamına geliyor. Hem taktiksel olarak hem de motivasyon anlamında sahadaki üstünlüklerini maça yansıtan Adana Demirspor, ligdeki iddiasını da ortaya koymuş oldu.

Younes Belhanda ve M’baye Niang’ın maçın başlarında attığı gollerle maça damga vuran Adana Demirspor, savunmada da konsantre bir oyun sergiledi.

Beşiktaş ise, son bölümde bulduğu gollerle mağlubiyetin etkisini hafifletse de, karşılaşmayı kaybetmekten kurtulamadı.

Bu karşılaşma, Trendyol Süper Lig’deki dengeyi ve rekabeti bir kez daha gözler önüne serdi. Adana Demirspor, bu galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürürken, Beşiktaş için önemli bir ders niteliğindeydi.

Adana Demirspor taraftarları için unutulmaz bir maç olurken, Beşiktaş taraftarları ise takımlarının daha iyi performans göstermesini bekleyecekler.