Adana Demirspor 13 eksiğe rağmen Beşiktaş'ı sahadan sildi! Tarihi skor 4-2

Süper Lig'e Avrupa Şampiyonası nedeniyle verilen arada sebebiyle oynanamaya Adana Demirspor Beşiktaş mücadelesi bu akşam oynandı. Karşılaşmaya 13 oyuncusundan mahrum olarak çıkan Adana Demirspor, konuğu Beşiktaş'a acımadı. Maça golle başlayan Adana temsilcisi, güçlü rakibi karşısında kalesini de başarıyla korudu. Beşiktaş'ı net bir skorla geçmeyi başaran Adana Demirspor, böylelikle 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Adana Demirspor tarihinde ilk kez Beşiktaş'a 4 gol birden attı.

13 Eksikle Galibiyet

Adana Demirspor geçtiğimiz hafta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde oldukça talihsiz anlar yaşadı. 3 oyuncusu birden kırmızı kart gören Adana temsilcisi, ayrıca sakat ve statü gereği forma giyemeyen oyuncuları sebebiyle Beşiktaş karşısına kadrosunda bulunan tam 13 oyuncudan mahrum çıktı. Adana Demirspor'un Beşiktaş ile oynadığı bu mücadele erteleme karşılaşması olduğundan, maçın oynanması gereken tarihte kadrosunda olmayan ve sonradan transfer edilen tam 8 oyuncu forma giyemedi.

13 eksik oyuncunun dışında maç içinde sakatlanan Adana Demirspor'un yıldız oyuncularından Belhanda da oyundan çıkarak yerini Yusuf Erdoğan'a bıraktı. Karşılaşma oldukça tempolu başladı ve bol gollü bir maç olacağının sinyallerini ilk dakikalarda verdi. Adana Demirspor henüz karşılaşmanın 8. dakikasında Belhanda'nın ayağından bulduğu golle öne geçmeyi başardı.

Beşiktaş ilk golün şokunu üzerinden atıp karşılık vermeye çalışırken ev sahibi ekip tehlikeli pozisyonlar bulmaya devam etti. Dakikalar 17'yi gösterdiğinde Adana Demirspor adına sahneye çıkan isim M'baye Niang oldu. Niang'ın ceza sahasının dışından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu ve Adana temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın ilk yarısı oldukça tempolu geçse de iki takım da kalan sürede başka gol bulamadı ve soyunma odasına Adana Demirspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile gidildi.

Adana Demirspor'un Beşiktaş ile tarihinde yapmış olduğu karşılaşmalar arasında bu maç henüz ilk yarısından tarihe geçmiş oldu. Adana temsilcisi, Beşiktaş'a en son 1989 yılında ilk yarıda 2 gol atabilmişti. Böylelikle 35 yıl sonra Adana Demirspor yeniden Beşiktaş karşısında büyük bir üstünlük kurmuş oldu.

İkinci Yarıda Gol Yağmuru Devam Etti

Beşiktaş Adana deplasmanında ikinci yarıya değişikliklerle başlayarak gol bulmak istediğini net bir şekilde gösterdi. Ancak Beşiktaş'ın ataklarını başarılı bir şekilde karşılamayı başaran ev sahibi ekip, gollerine de devam etti.

Kullanılan kornerde arka direkte topla buluşan Emre Akbaba 59. dakikada farkı 3'e çıkaran isim oldu. Maçın 3'te birlik bölümünde kalesinde 3 gol birden gören Beşiktaş ise Adana Demirspor karşısında varlık gösteremedi. Beşiktaş rakip kalede baskı kurmaya çalıştığı anlarda hızlı hücumla rakip sahaya geçen Adana Demirspor'da Yusuf Erdoğan tarihi bir gol attı. Yusuf Erdoğan 75. dakikada takımının 4. golünü kaydederken, bu golle birlikte Adana Demirspor'un tarihinde Beşiktaş'a ilk kez 4 gol birden bulmuş oldu.

Son Dakikalardaki Goller Yetmedi

Beşiktaş rakibi karşısında tarihinde ilk kez 4-0 geriye düşmesine karşın gol aramaya devam etti. Maçın son 10 dakikasına girilirken kaleciye baskı yapan Aboubakar, bu baskı sonucunda topu kazandı ve golü buldu. Ardından baskıya devam eden Beşiktaş, 2. yarıda oyuna dahil olan Rashica ile 89. dakikada farkı 2'ye indirdi. Maçın sonuna hakem Ümit Öztürk tarafından 7 dakika oynanmayan süre eklendi. Ancak kalan anlarda iki takım da gol bulamadı.

13 oyuncusundan mahrum şekilde Beşiktaş karşısında çıkan Adana Demirspor, tarihi bir skorla maçı kazanmayı başardı. Böylelikle konuk ekip Beşiktaş 6 maçta 10 puanda kalırken, Adana Demirspor ise puanını 11'e yükselterek 3. sıraya yerleşti.