Adaboğazı'nda Sultan Esintisi! Bodrum'da Tekne Tatiline Çıkan Türkan Şoray Yıllara Meydan Okudu

Türk sinemasının Sultanı Türkan Şoray kardeşi Nazan Şoray'la birlikte Bodrum Adaboğazı'nda tekne tatilinde görüntülendi. İşte usta sanatçının son hali.

Adaboğazı'nda Sultan Esintisi! Bodrum'da Tekne Tatiline Çıkan Türkan Şoray Yıllara Meydan Okudu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 04-07-2026 16:03

Türk sinemasının yaşayan en büyük efsanesi, onlarca yıldır kalplerdeki tahtını ve Yeşilçam'ın asil tacını kimseye kaptırmayan gerçek Sultan'ı Türkan Şoray zor günlerin yorgunluğunu atmak üzere çıktığı Ege turnesinde objektiflere takıldı. Kariyeri boyunca 200'ü aşkın sinema şaheserinde başrol oynayarak kırılması imkansız bir rekora imza atan; Selvi Boylum Al Yazmalım, Vesikalı Yarim ve İkinci Bahar gibi kült yapımlarla kuşaktan kuşağa bir hafıza köprüsü kuran usta sanatçı bu kez Bodrum tatiliyle dijital dünyanın ve magazin basınının odağı haline geldi.

Özellikle sinemadaki unutulmaz yol arkadaşı ve en yakın dostu Kadir İnanır'ın vefatının ardından derin bir yasa boğulan ve oldukça zor günler geçiren Şoray ruhunu dinlendirmek ve huzur bulmak için kardeşi Nazan Şoray'la birlikte Muğla'nın Bozburun ilçesine bağlı büyüleyici Adaboğazı koyunda demirledi.

Tekne Güvertesinde Asil Duruş!

GazeteMagazin'in muhabiri Umut Ünver'in objektifine yansıyan o çok özel karelerde Türk sinemasının Sultanı'nın tekne güvertesinde geçirdiği sakin ve dingin anlar kameralara yansıdı.

Mavi suların ortasında inzivaya çekilen Türkan Şoray'ın güneşten korunmak için tercih ettiği ikonik siyah şapkası, desenli efil efil yazlık kıyafeti ve şıklığı izleyenlerden tam not aldı. Gün boyu elinden düşürmediği cep telefonuyla uzun uzun vakit geçiren ve sevdikleriyle haberleşen usta oyuncunun doğanın koynunda yorgunluk kahvesini yudumlarken sergilediği dingin ruh hali dikkatlerden kaçmadı.

İnternet Dünyasından Sultan'a Sevgi Seli

Gazetelerde ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan tatil fotoğrafları kısa sürede X (Twitter) ve Instagram dünyasında Trend Topic (TT) listelerine üst sıralardan giriş yaptı. Nesilleri büyüten o ikonik "Şoray Kanunları"nın yaratıcısını yeniden bu kadar sağlıklı ve huzurlu gören binlerce sinemasever paylaşımların altına adeta sevgi ve saygı dolu yorumlar yağdırdı.
 

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