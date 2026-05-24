Acun Ilıcalı’dan Premier Lig Sevinci: “Kariyerimin En Büyük Başarısı”

Hull City’nin Premier Lig’e yükselmesiyle birlikte büyük bir gurur yaşayan Acun Ilıcalı tarihi başarının ardından duygularını paylaştı. Wembley’de gelen zafer sonrası konuşan Ilıcalı bu anın kariyerinde özel bir yere sahip olduğunu söyledi. Tribünlerdeki coşku ve takımın mücadelesi geceye damga vurdu.

Tribünlerde Aile Desteği: Çağla Ilıcalı da Yanındaydı

Zorlu karşılaşmada Acun Ilıcalı’yı yalnız bırakmayan isimlerden biri eşi Çağla Ilıcalı oldu. Tribünlerde heyecanla maçı takip eden Çağla Ilıcalı’nın mutluluğu dikkatlerden kaçmadı. Çiftin maç sonundaki sevinci kameralara da yansıdı. Ilıcalı ailesinin bu gurur anı sosyal medyada da geniş yer buldu.

“Siyah ile Beyaz Kadar Fark Var” Sözleri Gündem Oldu

Maç sonrası açıklamalarda Türkiye ve İngiltere futbolunu karşılaştıran Acun Ilıcalı iki ülke arasındaki farkı çarpıcı sözlerle anlattı. İngiltere’de daha motive edici bir futbol kültürü olduğunu söyleyen Ilıcalı’nın ifadeleri kısa sürede gündem oldu. Bu sözler magazin ve spor dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Çağla Ilıcalı ile Mutlu Aile Tablosu

Acun Ilıcalı’nın yoğun temposuna rağmen aile hayatındaki uyum da dikkat çekiyor. Çağla Ilıcalı ile sık sık etkinliklerde ve maçlarda görüntülenen Ilıcalı özel hayatındaki mutluluğunu da gözler önüne seriyor. Çiftin uyumu çevreleri tarafından da örnek gösteriliyor.

Premier Lig Kutlaması Gece Boyunca Sürdü

Büyük başarının ardından Hull City cephesinde kutlamalar uzun süre devam etti. Acun Ilıcalı teknik ekip ve oyuncularla birlikte bu tarihi anı doyasıya yaşarken Çağla Ilıcalı da bu sevince eşlik etti. Premier Lig’e yükseliş Ilıcalı ailesi için unutulmaz bir geceye dönüştü.