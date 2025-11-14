Acun Ilıcalı'dan Eşi Çağla Ilıcalı'ya Sansür: "O Şimdi Söylemesin"

Acun Ilıcalı, galada eşi Çağla Ilıcalı'ya yöneltilen "Siz neler söylemek istersiniz?" sorusuna anında müdahale ederek "O şimdi söylemesin" dedi. Survivor 2026 hazırlıklarını anlatan Ilıcalı, kadroya bir voleybol efsanesinin katıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi : 14-11-2025 15:45

Acun Ilıcalı, bir film galasında Survivor 2026 hazırlıklarını anlatırken basın mensuplarıyla bir araya geldi. Muhabirler, Ilıcalı’nın eşi Çağla Ilıcalı’ya dönerek "Siz neler söylemek istersiniz?" diye sordu. Acun Ilıcalı’nın bu soruya verdiği cevap, geceye damga vurdu.

 

Acun Ilıcalı Hızla Araya Girdi

Ünlü yapımcı, eşine yöneltilen soruyu duyar duymaz anında müdahale etti. Ilıcalı, hızlıca araya girerek "O şimdi söylemesin" dedi. Bu müdahale, galada kısa süreli bir şaşkınlık yarattı ve gecenin en çok konuşulan olayı oldu.

"Bu Sene Çok İddialıyız"

Survivor 2026’nın Ünlüler–Gönüllüler formatıyla ekrana geleceğini belirten Acun Ilıcalı, yeni sezon hakkında önemli açıklamalar yaptı. Ilıcalı, "Bu sene çok iddialıyız. Seyircilerimizin çok ilgi göstereceği bir kadro hazırladık" diyerek çalışmaların yoğun tempoda sürdüğünü aktardı.

Voleybol Efsanesi Survivor'da!

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosuna dahil olacak sürpriz bir isim için de ipucu verdi. Ilıcalı, "Bugün de bir voleybol efsanesi ile anlaşma yaptık. Yakında açıklayacağız" dedi.

