Acun Ilıcalı'dan Adnan Oktar itirafı! İlk kez açıkladı!

Acun Ilıcalı, Adnan Oktar ile çekildiği fotoğraflar hakkında ilk kez bir açıklama yaptı. Ilıcalı, 35 yıl önce Adnan Oktar'ın yanına gittiğini, ancak daha sonra örgüt üyeleriyle hiçbir bağlantısının kalmadığını belirtti.

Adnan Oktar ve ekibiyle Anıtkabir'de çekilen fotoğrafı, uzun zaman önce paylaşılarak birçok kişiyi şaşırtmıştı. Acun Ilıcalı, bu konuyla ilgili olarak Enver Aysever'in YouTube yayınına katılarak ilk kez açıklama yaptı.

Ilıcalı, kendisine sorulan ‘Adnan Oktar’ın müridi miydiniz?’ sorusuna; “19-20 yaşındayken, annemlerin yeni öldüğü zaman manevi olarak kendime yakın gördüğüm dostlarımla beraber kısa bir süre görüşmüşlüğüm oldu.” yanıtını verdi.

Ilıcalı, sözlerine “Kaç sene biliyor musunuz? Tam 35 yıl önce. 35 yıldır Adnan Oktar’ı görmedim, hiçbiriyle de alakam olmadı. Onlar zaten kendini gizleyen insanlar değildi. Onlar zaten biz ‘Adnan Hocacıyız’ diye geziyorlar. Artık ne yapabilirim ki. 35 yıldır ne gördüm ne irtibatım oldu” diye devam etti.