Acun Ilıcalı, Survivor'a konuk olan Ronaldinho için ne kadar ödedi?

Ronaldinho'nun Survivor'a katılması, Brezilya'da da büyük ilgi gördü. Yerel basın, Acun Ilıcalı'nın programına katılan efsane futbolcu için şu yorumu yaptı:

"1 milyon dolarlık ödüllü rekabet ortamında Ronaldinho, futbol yeteneğinin yanı sıra diğer alanlarda da nasıl öne çıkacağını kanıtlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu katılım sadece Brezilyalı hayranları değil, aynı zamanda uluslararası toplumun da ilgisini çekerek eski futbolcunun hala dünya genelinde çok sevilen ve popüler bir figür olduğunu gösterdi.

Ronaldinho Gaúcho'nun "Survivor"daki varlığı, futbolun sadece saha içinde değil, aynı zamanda kültür ve eğlence dünyasında da tanınırlık kazanma yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.

RONALDİNHO İÇİN NE KADAR ÖDENDİ?

Brezilya'da ayrıca Ronaldinho'nun programa katılmak için ne kadar ödendiği konuşuluyor. Farklı rakamlar arasında 100 ila 150 bin dolar arasında değişen rakamlar dile getirildi.



