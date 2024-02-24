Acun Ilıcalı, Survivor'a konuk olan Ronaldinho için ne kadar ödedi?

Survivor All Star 2024'ün 40. bölümünde beklenmedik bir sürpriz yaşandı: Brezilyalı efsane Ronaldinho'nun katılımıyla program renklendi. Dünya futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul edilen Ronaldinho'nun Dominik'e getirilmesi için Acun Ilıcalı'nın ne kadar para ödediği, ülkesinde günün tartışma konusu haline geldi.

Acun Ilıcalı, Survivor'a konuk olan Ronaldinho için ne kadar ödedi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-02-2024 10:17

Ronaldinho'nun Survivor'a katılması, Brezilya'da da büyük ilgi gördü. Yerel basın, Acun Ilıcalı'nın programına katılan efsane futbolcu için şu yorumu yaptı:

"1 milyon dolarlık ödüllü rekabet ortamında Ronaldinho, futbol yeteneğinin yanı sıra diğer alanlarda da nasıl öne çıkacağını kanıtlayarak dikkatleri üzerine çekti.

  • Bu katılım sadece Brezilyalı hayranları değil, aynı zamanda uluslararası toplumun da ilgisini çekerek eski futbolcunun hala dünya genelinde çok sevilen ve popüler bir figür olduğunu gösterdi.

  • Ronaldinho Gaúcho'nun "Survivor"daki varlığı, futbolun sadece saha içinde değil, aynı zamanda kültür ve eğlence dünyasında da tanınırlık kazanma yeteneğini bir kez daha kanıtlıyor.

RONALDİNHO İÇİN NE KADAR ÖDENDİ?

Brezilya'da ayrıca Ronaldinho'nun programa katılmak için ne kadar ödendiği konuşuluyor. Farklı rakamlar arasında 100 ila 150 bin dolar arasında değişen rakamlar dile getirildi.

 

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