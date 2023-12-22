Acun Ilıcalı, Mehmet Ali Erbil'e kızdı kazancını açıkladı! 90 milyon dolar detayı dikkat çekti!

Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz gün katıldığı bir canlı yayında "Röportaj alabilmek için kapımda 1 saat bekliyordu" dediği Acun Ilıcalı'nın mal varlıklarının incelenmesi gerektiğini ima etmiş ve 3-5 yıl içinde 2 tane ulusal kanal, 1 dijital platform, İngiltere'de 2 futbol takımı, 2 özel uçak, sayısını bilmediğimiz tekneleri... Ben 50 yıldır televizyon starıyım, ne bir kanalım var ne bir uçağım var. Artık bunu kamuoyuna sunuyorum. Para aklamaya gelirse, 300 eurom vardı, Almanya'da akladım da geldim" demişti.



Acun Ilıcalı'dan sert cevap



Acun Ilıcalı, yeniden ekrana gelecek olan Çarkıfelek programını Mehmet Ali Erbil yerine Cem Davran'ın sunacağını söyledi ve Erbil'in bu duruma kızdığını belirtti.

Mehmet Ali Erbil'in iddialarına cevap olarak "Sadece gülüyorum" diyen Acun Ilıcalı, "Kendisi Çarkıfelek'i ona sundurmadığımız için sinirlenmiş olabilir, en azından öyle anlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ilıcalı, ayrıca, "Bizim kafamızda, bir yapımcı ile bir sunucunun aynı miktar parayı kazanacağını düşünmek neye dayanıyor?" ifadelerini kullandı.



KAZANCINI AÇIKLADI





"Muhabirlik kariyerinden televizyon yapımcılığına geçiş yaparak bu geliri elde etmiş olmanızın ardında bir deha olmanız mı var? Siyasi bir gücün sizi desteklediği mi düşünülüyor, mesela Adnan Hoca veya Fethullahçılar sizi korudu mu?" şeklindeki soruya yanıt veren Acun Ilıcalı, "Acun Firarda" programında haftalık 30 bin dolar kazandığını ve yılda sadece 52 gün çalıştığını açıklayarak haftalık gelirini belirtti.

Daha önce iki kez başarısız olan "Var mısın Yok Musun?" programını yeniden çekip150 bölüm primetime program yaptığını belirten Ilıcalı, şu anda bir primetime programının yapımcısının haftalık 100 bin dolar kazandığını ifade etti.

"Yetenek Sizsiniz" ve "O Ses Türkiye" gibi birçok programın ardından 90 milyon dolar kazandığını açıklayan Ilıcalı, bu gelirin 70 milyon dolarını kullanarak TV8 kanalını satın aldığını söyledi.