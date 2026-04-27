Acun Ilıcalı Kararı Açıkladı: Seren Ay Neden Diskalifiye Oldu?

Survivor 2026'da Seren Ay diskalifiye oldu! Acun Ilıcalı acil durum konseyinde kararı açıkladı. İşte Lina ile yaşanan kavganın tüm detayları ve son durum.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-04-2026 09:19

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Survivor, son bölümde yaşanan şok edici gelişmelerle sarsıldı. 25 Nisan Cumartesi günü yayınlanan bölümde Seren Ay ve Lina arasında başlayan gerginlik, fiziksel temas ve ağır ifadelerin kullanılmasıyla kontrolden çıktı. Ada konseyinde tırmanan bu kriz, yapım ekibini ve Acun Ilıcalı’yı acil bir karar almaya itti. Yarışmanın kaderini belirleyen bu olay, 2026 sezonunun en çok konuşulan anları arasına girdi.

Acil Durum Konseyinde Gergin Anlar

Yaşanan fiziksel müdahale ve küfürlerin ardından Acun Ilıcalı, acil durum konseyini toplayarak süreci başlattı. Konseyde olayları detaylıca değerlendiren Ilıcalı, ilk olarak takım arkadaşlarına kritik bir soru yöneltti. Yarışmacılara “Seren Ay gitsin mi?” diye sorulurken, gelen cevaplar kararın şekillenmesinde etkili oldu. Beş yarışmacının Seren Ay’ın gitmesi yönünde oy kullanması, adadaki huzurun ciddi şekilde bozulduğunu gözler önüne serdi. Ilıcalı, kararın kurallar ve güvenlik çerçevesinde değerlendirileceğini belirterek konseyi sonlandırdı.

Seren Ay Diskalifiye Edildi

26 Nisan tarihinde ekranlara gelen yeni bölümde ise nihai karar açıklandı. Acun Ilıcalı, konseyde Seren Ay ile birebir konuşarak yaşanan agresifliğin boyutuna dikkat çekti. Daha önce de uyarıldığını hatırlatan Ilıcalı, şiddet olaylarına karşı taviz verilmeyeceğini vurguladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda diskalifiye kararı verildiği duyuruldu. Bu karar sonrası ada sessizliğe bürünürken, diğer yarışmacılar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Survivor 2026 yolculuğu, kurallara aykırı davranışları nedeniyle Seren Ay için erken sona erdi.

Yarışmanın Seyri Tamamen Değişti

Bu ayrılık, adadaki dengeleri ve oyun stratejilerini kökten değiştirdi. Seren Ay Çetin, yarışmanın 16. haftasında adaya veda etmek zorunda kaldı. Yapım ekibi, ada düzeni ve yarışmacıların güvenliğini sağlamak adına bu radikal kararın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Diskalifiye kararının ardından eşyalarını toplayan yarışmacı, Survivor hayallerine veda ederek adadan ayrıldı. Şimdi tüm gözler, bu eksilmenin ardından takımların nasıl bir yol izleyeceğine ve yeni dengelerin nasıl kurulacağına çevrildi.

