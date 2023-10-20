Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı! Survivor SMS'den kaç para kazanıyor

Survivor programındaki SMS sistemiyle alakalı yapılan eleştirilerden çok sıkılan ve radikal bir karara imza atarak düello sistemine geçiş yapan Acun Ilıcalı, SMS’den ne kadar kazandığını ilk defa açıkladı.

TV8 ekranlarında yayınlanan Demet ve Jess'le Gel Konuşalım isimli programa davet edilen Acun Ilıcalı, Survivor tarihinde bir ilk yaparak SMS sistemiyle ilgili radikal bir karar aldığını açıkladı. Yarışmacıların SMS sistemi hakkındaki eleştirilerinden rahatsız olduğunu ifade eden Ilıcalı, bu kararı almasının arkasındaki nedenleri paylaştı.

Survivor programının son dönemlerdeki en büyük tartışma konularından biri, SMS oylama sistemi oldu. Yarışmacılar ve izleyiciler, SMS oylarının sonuçlarına güvenilmez olduğunu ve haksızlığa yol açabileceğini dile getirdiler. Bu eleştiriler, programın prestijini zedeliyordu ve Acun Ilıcalı'nın dikkatini çekti.

Acun Ilıcalı, SMS sisteminin eleştirilerden etkilendiğini kabul ederek, yarışmanın adil ve şeffaf bir şekilde devam etmesi gerektiğini vurguladı. Bu nedenle, SMS oylama sistemini kaldırmaya karar verdiğini açıkladı. Ilıcalı, "Artık yarışmacılar ve izleyiciler, kazananın adaletli bir şekilde belirlendiğine emin olacaklar" dedi.

Acun Ilıcalı, SMS oylama sistemiyle ne kadar kazandığını ilk defa açıkladı. İlginç bir şekilde, Ilıcalı'nın SMS kazançları oldukça yüksek çıktı. Survivor programının başladığı ilk sezondan itibaren SMS oylarından ciddi bir gelir elde ettiğini belirten Ilıcalı, bu gelirin yarışmanın bütçesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Survivor programında SMS oylama sisteminin kaldırılmasıyla birlikte, yeni bir düello sistemi de hayata geçirilecek. Detayları programa katılan Acun Ilıcalı, izleyicilere açıkladı. Yeni düello sistemi, yarışmacıların becerilerini daha fazla sergileyebilecekleri bir platform sunacak.

Acun Ilıcalı, Survivor programının SMS oylama sistemiyle ilgili yapılan eleştirilere yanıt vererek, SMS kazançlarını açıkladı ve yeni düello sistemi hakkında bilgi verdi. Bu radikal kararıyla Acun Ilıcalı, programın adil ve şeffaf bir şekilde devam etmesini sağlamayı amaçlıyor.

Survivor'ın ünlü sunucusu Acun Ilıcalı, son günlerde gelen eleştirilere karşı çıkarak, yarışmanın formatında önemli değişiklikler yapacağını duyurdu. Ilıcalı, "hodri meydan" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Eleme Adayları Artık Düello Yapacak

Acun Ilıcalı, Survivor'da eleme adaylarının kendi aralarında düelloya çıkacaklarını ve performansı kötü olan yarışmacının adadan veda edeceğini açıkladı. Bu değişiklikle birlikte, yarışmacılar daha fazla rekabet içine girecekler ve izleyicilere daha heyecanlı anlar sunacaklar.

Survivor'ın sunucusu aynı zamanda seyircilere önemli bir bilgi vererek, SMS gelirleri konusunda yanılgıya düşen izleyicilere de açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "İkinci olarak SMS'ten para kazandığımızı zanneden bir seyirci grubu var. Tüm sezon SMS'ten elde ettiğimiz gelir, Survivor'ın bir bölümünde kazandığımız gelir etmiyor. Örneğin üç TL geliri var ya 1.5 TL vergi oluyor. Yüzde 50'si telekom şirketleri, yüzde 50 de formatçı kazanıyor. Bir milyon SMS gelse ne olur? SMS'i niye yaptık? İnternet koyarsak hacker arkadaşı olan şampiyon olur. İnsanların internette çözemediği sistem yok" şeklinde ifadelere yer verdi.

Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklamalar, Survivor hayranlarını heyecanlandırdığı gibi yarışmanın formatında yapılacak değişikliklerle ilgili merak uyandırdı. Artık eleme adayları arasındaki düellolar, izleyicilere daha fazla aksiyon sunacak gibi görünüyor.