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Acemi Cadı'nın Tuğçe'si son haliyle görenleri şoke etti! 'Hiç değişmemiş'

2006 yılında ekranlara merhaba diyen ve uzun yıllar boyunca izleyiciyle buluşan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül'ün rakibi Tuğçe karakterini canlandıran Billur Yazgan, evlendikten sonra oyunculuk kariyerine son vermişti. Yıllar sonra ortaya çıkan güncel görüntüsü ise sevenlerini şaşırttı. Evlendikten sonra dizi dünyasına veda eden Yazgan'ın son hali, "Hiç değişmemiş" yorumlarına neden oldu. İşte ünlü oyuncunun günümüzdeki görünümü

Acemi Cadı'nın Tuğçe'si son haliyle görenleri şoke etti! 'Hiç değişmemiş'
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2023 21:05

2006 yılında başlayan ve süresince büyük bir beğeni toplayan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül'ün rakibi Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan, evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara vermişti.

Yıllar sonra ortaya çıkan güncel görüntüsü, sevenlerini şaşırtarak "Hiç değişmemiş" yorumlarına neden oldu.

Acemi Cadı dizisindeki 'kötü ve zengin kız' karakteriyle tanınan Yazgan, o dönemde büyük bir üne kavuşmuştu. Uzun bir ekrana ara verdikten sonra evlenip çocuk sahibi olan oyuncunun son hali ise hayranları tarafından merakla karşılandı.

 

İşte ünlü oyuncunun günümüzdeki görünümü...

 

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