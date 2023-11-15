Acemi Cadı'nın Tuğçe'si son haliyle görenleri şoke etti! 'Hiç değişmemiş'

2006 yılında başlayan ve süresince büyük bir beğeni toplayan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül'ün rakibi Tuğçe karakterine hayat veren Billur Yazgan, evlendikten sonra oyunculuk kariyerine ara vermişti.

Yıllar sonra ortaya çıkan güncel görüntüsü, sevenlerini şaşırtarak "Hiç değişmemiş" yorumlarına neden oldu.

Acemi Cadı dizisindeki 'kötü ve zengin kız' karakteriyle tanınan Yazgan, o dönemde büyük bir üne kavuşmuştu. Uzun bir ekrana ara verdikten sonra evlenip çocuk sahibi olan oyuncunun son hali ise hayranları tarafından merakla karşılandı.

İşte ünlü oyuncunun günümüzdeki görünümü...