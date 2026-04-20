A.B.İ Dizisinde Flaş Ayrılık: Usta Oyuncu Kadrodan Ayrılıyor!

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve OGM Pictures imzasını taşıyan A.B.İ. dizisinde beklenmedik bir ayrılık haberi gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu ise Eylem Canpolat ve ekibinin kaleme aldığı yapımda, hikayenin gidişatını değiştirecek bir veda yaşanacak. Dizinin kilit karakterlerinden biri olan Tahir Hancıoğlu’na hayat veren usta oyuncu Tarık Pabuçcuoğlu, projeden ayrılma kararı aldı.

Tarık Pabuçcuoğlu 15. Bölümde Veda Ediyor

Usta aktörün projeye hangi noktada veda edeceği netleşti. Edinilen bilgilere göre Tarık Pabuçcuoğlu, dizinin 15. bölümünde izleyiciye veda edecek. Son olarak 13. bölümüyle ekrana gelen dizide, Tahir karakterinin gidişinin hikayedeki dengeleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Oyuncunun ayrılığı, dizinin takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu

Dizinin yayın takviminde, önümüzdeki hafta yaşanacak olan maç yayını nedeniyle zorunlu bir değişikliğe gidildi. Bu nedenle A.B.İ. dizisi önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşamayacak. Heyecanla beklenen yeni bölüm, 28 Nisan tarihinde Atv ekranlarındaki yerini alacak. İzleyiciler, veda sahnelerine yaklaşırken hikayenin nasıl şekilleneceğini bu tarihte görecek.

Şimşek Rolü İçin Ters Köşe İddiası

Dizide ayrılık haberi kadar konuşulan bir diğer konu ise gizemini koruyan Şimşek karakteri oldu. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, izleyicilerin merakla beklediği bu rol için yapım ekibi oldukça şaşırtıcı bir hamle hazırlıyor. Şimşek rolüyle ilgili yaşanacak bu ters köşe durumun, dizinin genel kurgusunda büyük bir kırılma yaratması bekleniyor. Karakterin kim tarafından canlandırılacağı veya nasıl bir kimlikle ortaya çıkacağı hakkındaki tahminler sosyal medyada şimdiden yayılmaya başladı.