A.B.İ Dizisinde Flaş Ayrılık: Usta Oyuncu Kadrodan Ayrılıyor!

A.B.İ dizisinde Tarık Pabuçcuoğlu şoku yaşanıyor! Tahir karakterine hayat veren usta oyuncu 15. bölümde diziye veda edecek. Yeni bölüm 28 Nisan'da.

Yayın Tarihi : 20-04-2026 11:36

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan ve OGM Pictures imzasını taşıyan A.B.İ. dizisinde beklenmedik bir ayrılık haberi gündeme geldi. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu, senaryosunu ise Eylem Canpolat ve ekibinin kaleme aldığı yapımda, hikayenin gidişatını değiştirecek bir veda yaşanacak. Dizinin kilit karakterlerinden biri olan Tahir Hancıoğlu’na hayat veren usta oyuncu Tarık Pabuçcuoğlu, projeden ayrılma kararı aldı.

Tarık Pabuçcuoğlu 15. Bölümde Veda Ediyor

Usta aktörün projeye hangi noktada veda edeceği netleşti. Edinilen bilgilere göre Tarık Pabuçcuoğlu, dizinin 15. bölümünde izleyiciye veda edecek. Son olarak 13. bölümüyle ekrana gelen dizide, Tahir karakterinin gidişinin hikayedeki dengeleri nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Oyuncunun ayrılığı, dizinin takipçileri arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

Yeni Bölüm Tarihi Belli Oldu

Dizinin yayın takviminde, önümüzdeki hafta yaşanacak olan maç yayını nedeniyle zorunlu bir değişikliğe gidildi. Bu nedenle A.B.İ. dizisi önümüzdeki hafta izleyiciyle buluşamayacak. Heyecanla beklenen yeni bölüm, 28 Nisan tarihinde Atv ekranlarındaki yerini alacak. İzleyiciler, veda sahnelerine yaklaşırken hikayenin nasıl şekilleneceğini bu tarihte görecek.

Şimşek Rolü İçin Ters Köşe İddiası

Dizide ayrılık haberi kadar konuşulan bir diğer konu ise gizemini koruyan Şimşek karakteri oldu. Kulislerde dolaşan bilgilere göre, izleyicilerin merakla beklediği bu rol için yapım ekibi oldukça şaşırtıcı bir hamle hazırlıyor. Şimşek rolüyle ilgili yaşanacak bu ters köşe durumun, dizinin genel kurgusunda büyük bir kırılma yaratması bekleniyor. Karakterin kim tarafından canlandırılacağı veya nasıl bir kimlikle ortaya çıkacağı hakkındaki tahminler sosyal medyada şimdiden yayılmaya başladı.

Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Kan: Murat Aygen Kadroya Dahil Oluyor
Haysiyet Dizisinde Yeni Transfer: Elifcan Ongurlar Kadroya Katıldı Haysiyet Dizisinde Yeni Transfer: Elifcan Ongurlar Kadroya Katıldı
Giray Altınok Vampir Rolü İçin Yollara Düştü: İşte Macaristan Macerası Giray Altınok Vampir Rolü İçin Yollara Düştü: İşte Macaristan Macerası
Yeraltı 12. Bölüm Tanıtımı Yeniden Yayınlandı: Silahlı Saldırı Sahnesi Çıkarıldı! Yeraltı 12. Bölüm Tanıtımı Yeniden Yayınlandı: Silahlı Saldırı Sahnesi Çıkarıldı!
Dizi Dünyasında Deprem: Silah Sahneleri Senaryolardan Siliniyor Dizi Dünyasında Deprem: Silah Sahneleri Senaryolardan Siliniyor
Birkan Sokullu ve Yasemin Allen Birkan Sokullu ve Yasemin Allen "Palas Pandıras" Dizisinde Partner Oldu
Demet Özdemir’den Eleştirilere Yanıt:
  • 16-04-2026 10:33

Demet Özdemir’den Eleştirilere Yanıt: "Linç Kampanyasını Durdurun"

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor
  • 14-04-2026 11:28

Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı
  • 15-04-2026 10:36

Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı

Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti
  • 17-04-2026 10:48

Popstar Yıldızı Rıza Tamer'den Acı Haber: Bodrum'da Hayatını Kaybetti

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen
  • 16-04-2026 11:11

Birkan Sokullu ve Yasemin Allen "Palas Pandıras" Dizisinde Partner Oldu