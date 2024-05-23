ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten

İstanbul Eyüpsultan'daki orman yolunda 1 Mart Cuma gecesi yaşanan ölümcül kazanın ardından, ehliyetsiz sürücü T.C.'nin (17) annesi yazar Eylem Koç tarafından önce Mısır'a, ardından da Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) kaçırılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart'ta anne ve oğlu için kırmızı bülten çıkarılması talebi hazırlayarak Adalet Bakanlığı'na göndermişti. Bu talep kabul edilerek, yazar Eylem Koç ve oğlu T.C. hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

Kırmızı bülten, uluslararası düzeyde arama emri anlamına geliyor ve dünya genelinde tüm Interpol üyesi ülkelerde geçerlidir. Bu gelişmeyle birlikte, Eylem Koç ve oğlu T.C.'nin yargı önüne çıkarılması için uluslararası işbirliği süreci başlamış oldu.