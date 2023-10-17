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A101 ŞOK BİM Migros peş peşe duyurdu! O ürün artık satılmayacak, evinde kalmayan stok yapsın

A101 ŞOK BİM Migros son dakika açıkladı. Artık raflarda o ürünler olmayacak. Bunlar son günler, tutkunları hemen stok yapsın.

A101 ŞOK BİM Migros peş peşe duyurdu! O ürün artık satılmayacak, evinde kalmayan stok yapsın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 17-10-2023 08:12

A101 ŞOK BİM Migros’tan önemli açıklama az önce geldi. Herkesin severek tükettiği o ürünlerin satışı yasaklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan kararlar doğrultusunda zincir market raflarında artık o ürünler olmayacak. Sevenler mutlaka stok yapsın çünkü ürünlerin raflardan kalkacağı tarihler de belli oldu. İşte detaylar…

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda yönetmeliği ve denetimleri kapsamında nar aroması içeren ürünlerin satışına yeni kontrol şartları getirdi. Bu değişiklikle birlikte nar ekşisi veya nar aromalı olarak etiketlenen ürünlerde bazı düzenlemelere gidildi. İşte bu yeni düzenlemenin detayları:

NAR EKŞİSİ ÜRÜNLERİNE DÜZENLEMELER

Nar ekşisi ürünlerine artık nar suyu ve nar suyu konsantresi dışında hiçbir gıda maddesi eklenmeden üretim yapılacak.

Nar ekşisi benzeri ürünler, nar suyu ve nar suyu konsantresi dışında hiçbir madde eklenmeden üretilecek. Bu, ürünlerin saf nar tadına ve kalitesine daha yakın olmasını sağlamayı amaçlıyor.

SATIŞ YASAKLARI VE PİYASADAN KALDIRMA İŞLEMLERİ

Nar ekşisi veya nar aroması olarak etiketlenen ürünlerde nar suyu ve nar suyu konsantresi dışında eklenen maddeler içeren ürünler, piyasaya sürülemeyecek.

İzinsiz olarak ulusal pazara sunulan ürünler, 30 Haziran 2024 tarihi itibariyle piyasada bulunamayacak.

Bu düzenleme, tüketicilere daha sağlıklı ve kaliteli nar ekşisi ürünleri sunmayı amaçlıyor. Ayrıca, nar ekşisi benzeri ürünlerin daha kesin bir tanımını getirerek, pazarda daha fazla şeffaflık sağlanması hedefleniyor. Bu yeni düzenlemeler, gıda güvenliği ve tüketici sağlığı açısından önem taşıyor.

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