90 Günde 16 Kilo Veren Zara’dan İddialı Pozlar: "Bu Gerçekten O Mu?"

Şarkıcı Zara, 90 günde 16 kilo verdikten sonra Mersin konserinde göğüs dekolteli elbisesiyle iddialı pozlar verdi. Hayranları, sanatçının değişimine şaşkınlıklarını dile getirdi.

90 Günde 16 Kilo Veren Zara’dan İddialı Pozlar:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-12-2025 10:44

Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren 49 yaşındaki şarkıcı Zara, 90 günde 16 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde bu başarısının sırrını sosyal medyada açıklayan ünlü isim, son olarak sahne öncesi verdiği iddialı pozlarla hayranlarını şaşırttı.

"Kilo Almış Zeyna" Eleştirisi Dönüm Noktası Oldu

 

Zara, kilo verme sürecinde tıbbi bir müdahale kullanmadığını belirterek, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaşmıştı. Eleştirilerin kendisini yorduğunu dile getiren sanatçı, özellikle "Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş" yorumlarının her şeyi değiştirdiğini ifade etmişti.

Kilo verme yöntemini ise şu sözlerle açıklamıştı:

"Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Çünkü organizmamızda iki metabolizma türü varmış. Ben de yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim."

Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Sahne Öncesi Pozları

 

Önceki akşam Mersin'de konser veren Zara, sahne öncesinde kulisinde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Şarkıcının göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği iddialı pozlar, yeni görünümünün ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi.

Hayranları, fotoğrafların altına yoğun ilgi göstererek, "Bu gerçekten o mu?" şeklinde şaşkınlıklarını belirten yorumlar yaptı.

Benzer Haberler
Cenk Eren Sahnede Kendi Kaşını Patlattı: Mikrofon Şovunun Sonu Hastanelik Oldu! Cenk Eren Sahnede Kendi Kaşını Patlattı: Mikrofon Şovunun Sonu Hastanelik Oldu!
Mert Ramazan Demir Motosiklet Ehliyeti Aldı Mert Ramazan Demir Motosiklet Ehliyeti Aldı
Mert Demir Sırrını Açıkladı: “Çay Taşımakla” Başladım Mert Demir Sırrını Açıkladı: “Çay Taşımakla” Başladım
Gonca Vuslateri'den İlginç İtiraf: “Biraz Dayak Yedim” Gonca Vuslateri'den İlginç İtiraf: “Biraz Dayak Yedim”
Cenk Tosun’dan Boşanma İddialarına Sert Yanıt: “Yasal Haklarımızı Kullanacağız” Cenk Tosun’dan Boşanma İddialarına Sert Yanıt: “Yasal Haklarımızı Kullanacağız”
Ünlülerle Yılbaşı Fiyatları Uçtu: 160 Bin TL'yi Buluyor! Ünlülerle Yılbaşı Fiyatları Uçtu: 160 Bin TL'yi Buluyor!
ÇOK OKUNANLAR
Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi
  • 26-11-2025 17:16

Kızılcık Şerbeti’nde İsim Krizi İddiası: Seray Kaya, Doğukan Güngör’ün Kıskançlık Söylentilerine Yanıt Verdi

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”
  • 26-11-2025 18:30

Serenay Sarıkaya Yıllar Sonra İtiraf Etti: “O Zamanlar Özgüvensizmişim”

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor
  • 01-12-2025 13:27

Burak Özçivit, “İstanbul’un En Güzel Kızı” ile Sahne Yolculuğunu Anadolu’dan Başlatıyor

Derin Talu'nun
  • 29-11-2025 13:15

Derin Talu'nun "Kıskançlar Çirkin ve Şişko" Paylaşımı Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler
  • 01-12-2025 13:54

Hande Erçel ve Hakan Sabancı İlişkisinde Son Gelişme: Birbirlerini Sildiler