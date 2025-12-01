90 Günde 16 Kilo Veren Zara’dan İddialı Pozlar: "Bu Gerçekten O Mu?"

Son dönemde verdiği kilolarla adından sıkça söz ettiren 49 yaşındaki şarkıcı Zara, 90 günde 16 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz günlerde bu başarısının sırrını sosyal medyada açıklayan ünlü isim, son olarak sahne öncesi verdiği iddialı pozlarla hayranlarını şaşırttı.

"Kilo Almış Zeyna" Eleştirisi Dönüm Noktası Oldu

Zara, kilo verme sürecinde tıbbi bir müdahale kullanmadığını belirterek, yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle paylaşmıştı. Eleştirilerin kendisini yorduğunu dile getiren sanatçı, özellikle "Zara kilo almış, Zeyna'ya dönmüş" yorumlarının her şeyi değiştirdiğini ifade etmişti.

Kilo verme yöntemini ise şu sözlerle açıklamıştı:

"Bu konuda bilgilendikçe artık yağlarla savaşmamayı, sadece onları yanlış metabolizma seçimlerimle biriktirdiğimi öğrendim. Çünkü organizmamızda iki metabolizma türü varmış. Ben de yıllarca yanlış olanı kullanmışım. 90 gün önce, bu kısır döngüden çıkmak nasip oldu. Bir metodolojiyle, beslenme tercihlerimi değiştirerek metabolizmamı dönüştürmeyi öğrendim."

Göğüs Dekolteli Elbisesiyle Sahne Öncesi Pozları

Önceki akşam Mersin'de konser veren Zara, sahne öncesinde kulisinde çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı. Şarkıcının göğüs dekolteli elbisesiyle verdiği iddialı pozlar, yeni görünümünün ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi.

Hayranları, fotoğrafların altına yoğun ilgi göstererek, "Bu gerçekten o mu?" şeklinde şaşkınlıklarını belirten yorumlar yaptı.