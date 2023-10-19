820 bin liralık sıfır kilometre aracın bagaj kapağı farklı çıktı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan bir bayiden 820 bin TL'ye sıfır bir araç alan Ali Bey Yaşar, aracını teslim aldıktan sonra 200 metre ileride yakıt alırken büyük bir sürprizle karşılaştı. Yaşar'ın yaşadığı bu olay, aracın arka bagaj kapısının renginin ve kapının kendisinin farklı olduğunu fark etmesiyle başladı. Durumu yetkililere bildirmesine rağmen istediği sonucu alamayan Yaşar, mağduriyetini mahkemeye taşıdı ve aracının değiştirilmesini talep ediyor.

Antalya'da yaşayan Trabzonlu Ali Bey Yaşar, ömrünün geri kalanında sıfır bir arabaya binmek için arazisini satarak Opel Combo marka yeni bir araç aldı. Aracı bayiden teslim aldıktan sonra 200 metre ileride yakıt alırken Yaşar, aracın arka bagaj kapısının renginin ve kapının kendisinin farklı olduğunu fark etti. Bu anormal durumu bayi yetkililerine bildiren ve firma hakkında şikayetçi olan Yaşar, yaşadığı mağduriyeti dile getirerek, "Arabaya 820 bin TL ödedim. Trabzon'a 3 ay tatile gittim, 3 ay bu arabayla mücadele ettim. Huzurla binemedim" şeklinde konuştu.

Antalya'da yaşayan Ali Bey Yaşar, daha konforlu bir araçta vakit geçirmek amacıyla arazisini satarak sıfır araç almaya karar verdi. Yaşar, araştırmalarının sonucunda istediği aracın İstanbul Kadıköy E-5 üzerinde bulunan bir bayide olduğunu keşfetti. Antalya'dan yola çıkarak İstanbul'a giden Yaşar, bayi çalışanlarıyla Opel'in Combo modeli için anlaşma sağladı. İddiaya göre firma çalışanları, aracın Mayıs ayının sonunda veya Haziran ayının başında teslim edileceğini belirtti. Anlaşma sonrasında Antalya'ya geri dönen Yaşar, aracını teslim almak için 13 Temmuz'da bayiye gitti. Ancak, bayi çalışanları tarafından ekspertiz yapmanın gerekli olmadığı şeklinde ikna edilince, ekspertiz yapmaktan vazgeçti.

Ali Bey Yaşar, yeni aracını satın alarak bayiden ayrıldıktan sonra ilginç bir durumla karşılaştı. Yaklaşık 200 metre yol katettikten sonra yakıt almak için duran Yaşar, aracının arka bagaj kapısının ve renginin değiştiğini fark etti. Yaşar, bu şaşırtıcı durumu yetkililere bildirmek için hemen fotoğraf çekti.

Yaşar, yaşadığı bu olağanüstü olayı yetkililere aktardığında, ilginç bir yanıt aldı. İddiaya göre, bir yetkili "Yok ağabey, öyle bir şey mümkün mü? Belki de güneşten ya da gölgeden dolayı gözleriniz sizi yanıltıyor" dedi. Bu yanıt karşısında şaşkına dönen Yaşar, durumu daha fazla irdelemek için Antalya'da bulunan ailesini alarak Trabzon'a tatile gitmeye karar verdi.

Yaşar'ın arkadaşları da bu tuhaf durumu fark ettiklerinde, hemen bir uzman ekspertize başvurdu. Yapılan ekspertiz sonucunda aracın arka kapısının boyasının değişik olduğu ve kapının aslında araç modeline uymadığı tespit edildi. Bu, Yaşar'ın yaşadığı sorunun ciddiyetini daha da artırdı.

Yaşar, bu olayın ardından 3 ay boyunca bir çözüm bulunamadığını belirtiyor. Durumu daha fazla kabullenmeyen Yaşar, son çare olarak mahkemeye başvurarak aracın satıldığı firmadan şikayetçi oldu. Yaşar'ın hukuki süreci devam ederken, bu ilginç olayın detayları merakla bekleniyor.

Trabzon'un Of ilçesindeki bir oto bayisine gelen talepler arasında dikkat çeken bir müşteri şikayeti gündeme geldi. Müşteri Yaşar, aracının arka bagaj kapısının orijinal olmadığını ve boyasının aracın kendi boyası ile aynı olmadığını keşfettikten sonra yaşadığı sıkıntıları paylaştı. Yaşar, bu sorunları bayiye ilettikten sonra yaşadığı deneyimi anlattı.

Yaşar, ailesiyle birlikte Antalya'ya giderek araçlarını aldıktan sonra Trabzon'a doğru yola çıktığını belirtti. Of ilçesinde ekspertiz yaptıran Yaşar, aracının arka bagaj kapısının orijinal olmadığını ve aracın boyasının kendisi ile uyumsuz olduğunu öğrendi. Bu durumu bayi yetkililerine ilettiğini belirten Yaşar, bayinin aracın en yakın Opel bayisine getirilmesini istediğini ve bu talebi yerine getirdiğini aktardı. Ancak, Yaşar'a evrak verilmediğini ve yaşanan sorunun çözülmediğini ifade etti.

Bu konuyu yetkililere ilettiğini söyleyen Yaşar, kendisine sorunun gündeme alınacağı söylendiği halde o günden bu güne herhangi bir dönüş olmadığını dile getirdi. Müşteri Yaşar, "Bire bir aracın yenisiyle değişmesini istiyorum" diyerek talebini net bir şekilde ifade etti.