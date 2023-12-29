8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ayrılığı açıkladı

Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sekiz yıl sonra Nail Gönenli ile mutluluğu yakaladıklarını ancak şimdi yollarını ayırdıklarını açıkladı. Şıkel, ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle samimi görüntüler verdiği iddialarını da yalanladı. "Evet, görüntüdeki benim. Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan" dedi.

Ayrılığın ortak bir karar olduğunu belirten ünlü isim, bu süreçte medyanın yetersiz ve yanıltıcı bilgilerle olayları ele almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.