8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ayrılığı açıkladı

Çağla Şıkel ile Avukat Nail Gönenli'nin gözlerden uzak devam eden bir yıllık ilişkilerinin sona erdiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

8 yıl sonra aşkı bulmuştu! Çağla Şıkel ayrılığı açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-12-2023 10:25

Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan boşandıktan sekiz yıl sonra Nail Gönenli ile mutluluğu yakaladıklarını ancak şimdi yollarını ayırdıklarını açıkladı. Şıkel, ayrılık haberlerinin çıktığı gün Bomonti'de bir erkekle samimi görüntüler verdiği iddialarını da yalanladı. "Evet, görüntüdeki benim. Ancak yazıldığı gibi bir durum değil. O beyefendi benim yıllardan beri dostum, haberler yalan" dedi.

Ayrılığın ortak bir karar olduğunu belirten ünlü isim, bu süreçte medyanın yetersiz ve yanıltıcı bilgilerle olayları ele almasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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