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7500 TL alan 4A 4B 4C emekliye JEST Emekli Maaşları Bir Kere Daha Değişiyor +1300 TL

Emeklileri yakından ilgilendiren gelişmelerde intibak yasası ile alakalı gelişmeler mevcut.

7500 TL alan 4A 4B 4C emekliye JEST Emekli Maaşları Bir Kere Daha Değişiyor +1300 TL
YAŞAM
Yayın Tarihi : 22-08-2023 10:55

Temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrasında emekli ve memurun zam oranları belli olmuş ve aradan geçen kısa süre sonrasında ise TBMM'de de onay almıştı. Emekliler Temmuz ayı maaşlarını zamlı olarak almış iken Ağustos ayında da ne kadar maaş alacaklarını merakla araştırıyor. Maaşlara kök maaş üzerinden zam gelmesi emekli maaşı 7500 TL olan emekliye etkilememiş maaşları aynı kalmıştı. SSK bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklilerine kök maaşına %25 zam yapılması onaylanmıştı. Şu sıralar intibak zammı ile alakalı gelişmeler mevcut . İntibak zammı son dakika gelişmelerinde %70 intibak zammının onay verildiği iddia ediliyor. Ağustos ayında emekli maaşlarının bir kere daha değişeceği varsayılırsa emeklileri adeta havaya uçuracak gelişmeler şekilleniyor. İşte gelişmeler... 

4A 4B ve 4C emeklilerini yakından ilgilendiren son dakika gelişmelere mevcut. Temmuz ayında verilen emekli zammı kararı akabinde Sil Baştan yeni düzenleme kararı TBMM tarafından onay alması beklenirken emeklilerin %70 intibak zammı verileceği konuşuluyor. Sabah saatlerinde gündeme çıkan haber detayına göre TBMM'ye yeni yasa teklifinin sunulduğu ve ikinci torba yasanın da onay alması durumunda emekli maaşlarına yeni bir zam mı yapılacağı öngörülüyor. Peki hal bu iken bütün emeklileri yakından ilgilendiren yeni zam kararında emekli maaşına ne kadar artış yapılacak. 7500 TL emekli maaşı alan bireyin maaşının zam hesaplaması merakla araştırılıyor. 

TEMMUZ AMMI ÖNCÜ OLACAK

Temmuz maaşları TBMM'de onay almış ve %25 zam ile ödenmişti. 6 aylık enflasyon %19 77 olarak açıklanmış SSK bağ-kur emeklilerine 5.23 puan refah Payı eklenmişti. Bu sayede bütün emeklilerin zam oranları %25'e ulaşmıştı. Emekli maaşı zammından nasibini alan diğer bir ödeme de dul ve yetim aylıkları ile alakalı olurken sadece emekli maaşları değil dul ve yetim aylıklarına da %25 zam yapılmıştı.

Kanun hükmünde kararname kapsamında emeklilere ödenecek olan emekli maaşı miktarının en az 7.500 lira alması konusunda onay verilmişti. Eğer ki emeklinin aldığı kök aylık tutarı 7.500 liradan az ise bu maaş 7.500 liraya tamamlanacağı bildirilmişti. Öte yandan kök aylığı 4.800 lira altında olan emekliye %5, üstünde olan emekliye ise %4 ek ödeme ilave edilmişti. Bu hesaplama ile birlikte 7500 liranın altında kalan emekli maaşları da düz Hesap olarak 7.500 lira olarak ödenmişti. 17 Temmuz itibarı ile zamlı maaşlarını almaya başlayan emekli ağustos ayı maaşlarını da almaya başladı.

1300 TL İNTİBAK ZAMMI

Uzun süredir beklenen intibak zammı açıklaması ile alakalı son dakika gelişmeler mevcut. EYT Federasyonu Başkanı Arzu eSKİCİ, 2000 yılı öncesinde emekli olan vatandaş için intibak yasasının 2000 yılı sonrası emekli olanlar içinde çıkarılması gerekliliğini bahsetti. Bu açıklama sonrasında ise intibak yasası ile alakalı gözler bir kere daha hükümete çevrildi. Geçtiğimiz aylarda yapılan intibak düzenlemesi sonrasında maaşlarda 350 liraya yaklaşan artış gözlemlenmişti. Bu sistem ile yeni İntibak yasasından yararlanacak olan bireyin aldığı maaşlarda ise 1300 TL'ye Varan artışlar yaşanabilecek. Emekli maaşı zammı ile alakalı olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada emekli maaşında yıl sonunda yeni bir değerlendirme yapılacağı bildirilmiştir. Geçtiğimiz hafta başında kabine toplantısı sonrasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli zammına göz kapmıştı. Yapılan tüm açıklamalar yılbaşına gösterirken Ocak ayında intibak zammı onay alırsa en düşük maaş 8800 lira olarak ödenmeye başlayacak.

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