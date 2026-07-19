75 Yaşındaki Muhammed Cangören'i Kızdıran O Soru!

Muhammed Cangören Cihangir'de genç bir kadınla görüntülendi. Muhabirin yönelttiği soru usta oyuncuyu öfkelendirdi verdiği sert yanıt gündem oldu.

75 Yaşındaki Muhammed Cangören'i Kızdıran O Soru!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 14:47

Usta oyuncu Muhammed Cangören geçtiğimiz gün Cihangir'de bir mekânda objektiflere takıldı. 75 yaşındaki oyuncunun yanında genç bir kadın olması ise kısa sürede dikkat çekti. İkili uzun süre sohbet edip keyifli vakit geçirirken o anlar magazin kameralarına da yansıdı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı.

Keyifli Akşam Muhabir Sorusuyla Bölündü

Akşam boyunca oldukça rahat ve neşeli görünen Cangören mekândan çıkarken basın mensuplarıyla karşılaştı. Muhabirler, yanında bulunan genç kadınla ilgili soru yöneltince ortamın havası bir anda değişti. Oyuncunun yüz ifadesi değişirken sorudan pek hoşlanmadığı da açıkça belli oldu.

Soruya Sert Tepki Gösterdi

Muhabirin "Hanımefendiyle birlikte oturuyordunuz..." sözleri üzerine Muhammed Cangören hiç beklemediği bir tepki verdi. Soruyu gereksiz bulan usta oyuncu "Evet oturuyoruz, herkesle oturuyoruz. Problem mi sizin için?" diyerek karşılık verdi. Kısa ama sert çıkışı, olayın en çok konuşulan kısmı oldu.

Bu sözlerin ardından daha fazla açıklama yapmak istemeyen Cangören, konuşmayı uzatmadan yoluna devam etti. Basın mensupları da oyuncunun bu tavrı sonrası başka soru yöneltmedi.

Sosyal Medyada Farklı Yorumlar Geldi

Yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar iki farklı görüşte birleşti. Bir kesim, özel hayatla ilgili soruların sınırı olması gerektiğini savunarak Cangören'e hak verdi. Diğer kesim ise ünlü isimlerin bu tür sorularla sık sık karşılaştığını ve daha sakin bir yanıt verilebileceğini dile getirdi.

Her ne kadar kısa süren bir diyalog olsa da usta oyuncunun verdiği tepki magazin gündemine damga vurdu. Cihangir'de başlayan sıradan bir akşam, birkaç saniyelik soru ve cevap sayesinde günün en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi. Bu görüntüler ve Cangören'in çıkışı sosyal medyada uzun süre tartışılmaya devam edecek gibi görünüyor.

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