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72 yaşındaki kadının kulağından çıkanlara doktorlar bile inanamadı

Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan Fatma Arık, kulağında duyduğu tuhaf sesle hastaneye koştu. Fakat muayene sonucunda ortaya çıkanlar, herkesi şaşırttı. Yaşlı kadının kulağından öyle bir şey çıktı ki gördüklerine doktor dahi inanamadı.

72 yaşındaki kadının kulağından çıkanlara doktorlar bile inanamadı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-10-2023 20:58

Bebekli Mahallesi sakinlerinden 72 yaşındaki Fatma Arık, kulağından duyduğu rahatsız edici ses nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. Arık'ı muayene eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Türkyılmaz, ilk etapta neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Ancak yaptığı muayene sonrasında Arık'ın kulağındaki asıl problemi tespit etti: Bir örümcek!

Arık'ın kulağına yerleşen örümceğin oraya nasıl girdiği ya da ne kadar süredir orada olduğu bilinmiyor. Ancak bu tür vakalar, özellikle kırsal bölgelerde daha sık rastlanan bir durum. Dr. Türkyılmaz, özel bir operasyonla Fatma Arık'ın kulağındaki örümceği başarılı bir şekilde çıkardı.

Bu tür olayların, özellikle yaz aylarında daha sık yaşanabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları bu tür şikayetlerde hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmaları konusunda uyarıyor. Aynı zamanda özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların, bu tür canlıların eve ya da vücuda girmesini engellemek için gerekli önlemleri alması gerektiğini belirtiyorlar.

Kulağından rahatsız eden sesler şikayetiyle doktora başvuran Fatma Arık'ın kulağından canlı bir örümcek çıkarıldı. Bu olay hem hastayı hem de deneyimli doktoru şaşırttı.

Opr. Dr. Türkyılmaz, Fatma Arık'ın kulağını kamera ile muayene ederken canlı bir örümcekle karşılaştığını belirtti. Doktor, daha önce birçok farklı vaka görmüş olmasına rağmen ilk defa canlı bir örümcekle karşılaştığını ve bu durum karşısında oldukça şaşırdığını ifade etti. Dr. Türkyılmaz, "Daha önce benzer vakalarla karşılaşsak bile ilk kez kulak içerisinde canlı bir örümcek tespit ettik. Çıkarılan örümceği zarar vermeden doğal ortamına geri bıraktık." şeklinde konuştu.

Hasta Fatma Arık: "Sebep Örümcekmiş!"

Fatma Arık ise bu tür bir durumu ilk kez yaşadığını ve kulağındaki sesin sebebinin örümcek olduğunu öğrendiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirtti. Arık, “Örümceğin kulağıma nasıl girdiğini bilmiyorum. Ancak operasyon sonrası rahat bir nefes aldım ve kulağımdaki rahatsız edici sesten kurtuldum.” dedi.

Örümceğin doğal yaşamına bırakılmasından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Arık, doktorunun bu hassasiyetinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Sonuç olarak, bu tür beklenmedik olaylar karşısında doğru ve hızlı müdahalede bulunan uzmanların önemi bir kez daha ortaya konulmuş oldu. Hem doktorun hem de hastanın yaşadığı bu sıradışı deneyim, birçok kişi için ilginç bir anı olarak hafızalarda yerini alacak gibi görünüyor.

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