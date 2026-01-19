71 Kilo Gitti, Yeni İmajı Geldi! Işın Karaca’nın Şaşırtan Değişimi.

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, hem fiziksel değişimiyle hem de kariyerindeki 25. yıl kutlamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından paylaştığı "altın taht" pozlarıyla fit görünümünü sergileyen sanatçı, yeni albüm müjdesini de verdi.

"Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir"

Işın Karaca, 130 kilodan 59 kiloya düşerek tam 71 kilo verdi. Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü sanatçı, bu büyük başarısının sırlarını hayranlarıyla paylaştı:

Tek Öğün Beslenme: Karaca, formunu korumak için günde sadece tek öğün yemek yediğini belirtti.

Diş Fırçalama Taktiği: "Çok acıkınca hemen dişlerimi fırçalıyorum, bu yöntem açlık hissimi anında kesiyor," diyerek ilginç bir tüyoda bulundu.

Eşle Birlikte Zayıflama: Bu süreçte eşi Can Yapıcıoğlu’nun da kendisine eşlik ederek 20 kilo verdiğini ekledi.

25. Yıl Özel Albümü Geliyor!

Sanatçı, müzik kariyerindeki çeyrek asrı çok özel bir projeyle taçlandırıyor. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda yeni albümün tarihini ve adını duyurdu: