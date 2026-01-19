71 Kilo Gitti, Yeni İmajı Geldi! Işın Karaca’nın Şaşırtan Değişimi.

Işın Karaca nasıl zayıfladı? 130 kilodan 59 kiloya düşen Işın Karaca'nın zayıflama sırları ve 23 Ocak'ta çıkacak 25. yıl özel albümünün detayları haberimizde... Photoshop iddialarına ne dedi?

71 Kilo Gitti, Yeni İmajı Geldi! Işın Karaca’nın Şaşırtan Değişimi.
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-01-2026 18:36

Türk müziğinin güçlü sesi Işın Karaca, hem fiziksel değişimiyle hem de kariyerindeki 25. yıl kutlamasıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medya hesabından paylaştığı "altın taht" pozlarıyla fit görünümünü sergileyen sanatçı, yeni albüm müjdesini de verdi.

"Değişmeyen Tek Şey Değişimin Kendisidir"

Işın Karaca, 130 kilodan 59 kiloya düşerek tam 71 kilo verdi. Adeta bambaşka birine dönüşen ünlü sanatçı, bu büyük başarısının sırlarını hayranlarıyla paylaştı:

  • Tek Öğün Beslenme: Karaca, formunu korumak için günde sadece tek öğün yemek yediğini belirtti.

  • Diş Fırçalama Taktiği: "Çok acıkınca hemen dişlerimi fırçalıyorum, bu yöntem açlık hissimi anında kesiyor," diyerek ilginç bir tüyoda bulundu.

  • Eşle Birlikte Zayıflama: Bu süreçte eşi Can Yapıcıoğlu’nun da kendisine eşlik ederek 20 kilo verdiğini ekledi.

25. Yıl Özel Albümü Geliyor!

Sanatçı, müzik kariyerindeki çeyrek asrı çok özel bir projeyle taçlandırıyor. Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda yeni albümün tarihini ve adını duyurdu:

 

Benzer Haberler
Esra Ezmeci Hakkında 10 Ay Hapis Cezası Verildi. Esra Ezmeci Hakkında 10 Ay Hapis Cezası Verildi.
Megastar da Olsanız Yorgunluk Aynı! Tarkan’ın Megastar da Olsanız Yorgunluk Aynı! Tarkan’ın "Yan Gelip Yatma" Paylaşımı Rekor Kırdı.
Sinem Ünsal’dan Sinem Ünsal’dan "Uzak Şehir" İtirafı: "Eksi 11 Derecede Mimiklerimiz Donuyor!"
Hamdi Alkan’dan Samimi İtiraflar: Hamdi Alkan’dan Samimi İtiraflar: "Aldattığım İçin Üzüldüm"
Emilia Clarke’dan Olay Yaratan İtiraf: Sevişme Sahnesinde Kaburgası Kırıldı! Emilia Clarke’dan Olay Yaratan İtiraf: Sevişme Sahnesinde Kaburgası Kırıldı!
Hazal Kaya ve Meryem Uzerli Diyaloğu: Sosyal Medya İkiye Bölündü! Hazal Kaya ve Meryem Uzerli Diyaloğu: Sosyal Medya İkiye Bölündü!
ÇOK OKUNANLAR
Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya:
  • 15-01-2026 12:12

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya: "Hep Çok Dişi Karakterler Oynadım"

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’
  • 15-01-2026 11:20

Hafsanur Sancaktutan: ‘Oyunculuğu bırakmam’

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.
  • 13-01-2026 15:57

Demet Özdemir’in Gizli Rotası! Budapeşte’ye Neden Gittiğini İlk Kez Açıkladı.

Demet Özdemir’den
  • 17-01-2026 10:19

Demet Özdemir’den "Nisan" Şıklığı: Siyahlar İçinde Ödül Gecesi!

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı
  • 14-01-2026 17:53

Beren Saat’ten Dev Sürpriz! Oyunculuğu Bıraktı mı? İşte İlk Şarkısı