7 Yaşındaki Zayn'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a Sürpriz: İki Tekerlek Üstünde Akrobasi Şov!

Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan Sofuoğlu'nun oğlu Zayn'ın arazi aracıyla iki tekerlek üzerinde yaptığı şovu araç içinden izledi.

7 Yaşındaki Zayn'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a Sürpriz: İki Tekerlek Üstünde Akrobasi Şov!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-06-2026 09:32

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu Pisti geçtiğimiz günlerde Türk sinemasının yıldız ismi Kıvanç Tatlıtuğ'yla motor sporlarının dahi çocuğu Zayn Sofuoğlu'nun buluşmasına sahne olmuştu. Hız tutkusuyla bilinen ünlü oyuncunun pistteki eğlenceli anlarının ardından bu kez yürekleri ağza getiren yepyeni bir görüntü ortaya çıktı. 7 yaşındaki Zayn'ın sergilediği profesyonel sürüş yeteneği usta aktörü adeta büyüledi.

Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde eski dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu'yla bir araya gelmişti. 7 yaşındaki Zayn Sofuoğlu'nun kullandığı araca binen Tatlıtuğ o anlarda esprili bir şekilde "Zayn lütfen bana acı" demişti.

Arazi Aracıyla İki Tekerlek Üstünde Denge Şovu

Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip edilen ve kullandığı devasa araçlarla adından söz ettiren minik yetenek Zayn Sofuoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ile pistte geçirdiği anlara ait nefes kesen yeni bir video yayımladı. Görüntülerde arazi aracının (UTV) direksiyonuna geçen minik Sofuoğlu aracı ustalıkla kaldırarak iki tekerlek üzerinde dengede sürmeyi başardı.

Görüntülerde arazi aracının direksiyonuna geçen Zayn Sofuoğlu'nun aracı iki tekerlek üzerinde dengede sürerek gösteri yaptığı görüldü. Araçta bulunan Tatlıtuğ'un ise heyecan dolu anları alkışlarla takip ettiği ve küçük Zayn'ı tebrik ettiği kameralara yansıdı.

Nefes Kesen Anlarda Bile Değişmeyen Tek Şey: Kıvanç Tatlıtuğ Aurası

Zayn Sofuoğlu'nun 5.1 milyon takipçili resmi sosyal medya hesabından paylaşılan bu heyecan dolu video kısa sürede yüz binlerce beğeni ve yorum alarak viral oldu. Videonun altına düşülen eğlenceli not ise takipçileri güldürdü:

Sofuoğlu videoyu sosyal medya hesabından "Nefes kesen o anlarda bile değişmeyen tek şey; Kıvanç Tatlıtuğ aurası" notuyla paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un araç içinde yaşadığı heyecana rağmen karizmatik duruşunu bozmaması ve gösteri sonunda küçük Zayn'ı sarılarak tebrik etmesi, motor sporları ve magazin dünyasının en çok konuşulan kareleri arasına girdi.

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