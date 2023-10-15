65 Yaş ücretsiz ulaşım krizi çözülemiyor! Kamu araçlarını kullansınlar

TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş'ın açıklamalarına göre, Türkiye genelindeki özel halk otobüsleri, artık her ayın sadece 4 gününde 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşıyacak. Bu karar, özellikle emekliler arasında tartışmalara neden oldu.

Akaryakıt maliyetlerindeki artışın ardından, toplu taşıma şirketleri kar marjlarını koruma amacıyla bu zorunlu değişikliği yapma gereği duyduklarını savunuyorlar. Ancak, 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz toplu taşıma hakkının sona ermesi, birçok kişi için maddi bir yük anlamına geliyor.

Birçok emekli, toplu taşıma araçlarını kullanarak günlük işlerini halletmek için bu hizmete güveniyor. Ücretsiz taşıma hakkının kısıtlanmasıyla birlikte, emeklilerin yaşam kalitesi olumsuz etkilenebilir.

TÖHOB üyeleri, Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) bir araya gelerek bu konuda karar aldılar. 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıma hakkını sadece belirli günlerle sınırlamaya karar verdiler. Bu karar, 18 farklı grup üzerinde etkili olacak.

Ücretsiz toplu taşımanın sadece belirli günlerde geçerli olması, yaşlı vatandaşlar arasında hayal kırıklığına yol açtı. Ancak TÖHOB üyeleri, ekonomik nedenlerle böyle bir değişikliğe gitmek zorunda olduklarını savunuyorlar.

Bakanlık tarafından sağlanan destek iki günü ancak karşılıyor

Türkiye'nin ulaşım sektöründe önemli bir rol oynayan Soydaş, son açıklamasında ücretsiz taşıma bedelini artık ödememe kararı aldıklarını duyurdu. Bu kararın ardında yatan nedenler ve yolcuları bekleyen değişiklikler hakkında bilgi veren Soydaş, konuşmasında vatandaşlardan anlayış beklediklerini belirtti.

Soydaş, daha önce açıkladıkları dört grup dışında kalan ve ücretsiz seyahat hakkına sahip olan 18 farklı gruptaki yolcuları her ayın 1'inden 4'ü arasında taşıyacaklarını açıkladı. Bu kararın temel nedeni, Bakanlık tarafından sağlanan destek miktarının sınırlı olmasıydı. Soydaş, "Bakanlığın verdiği destek iki günlük karşılamayı sağlıyor. İki gün boyunca esnaflarımızdan fedakarlık bekliyoruz" dedi.

Yolcuların ücretsiz seyahat hakkını kullanabilmesi için Soydaş, geri kalan dönemlerde kamu araçlarını kullanmalarını rica etti. Bu, destek miktarının sınırlı olmasından dolayı yapılan bir çağrıydı. Kamu araçlarının kullanılması, yolcuların daha uzun süreler boyunca ücretsiz seyahat etmelerini sağlayacak ve Soydaş'ın hizmetlerinin devamlılığını kolaylaştıracaktı.

Soydaş, bu değişikliklerin vatandaşlar arasında daha iyi anlaşılması için önemli adımlar atmaya hazırlandıklarını da dile getirdi. "Cihazları sökmek gibi mevzuata göre bir hakkımız yok. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızı uyaracaklar. Araçlarımıza tüm Türkiye genelinde bilgilendirme yazısı asacağız" diyerek, bilgilendirme çalışmalarına vurgu yaptı.

Soydaş, bu yeni düzenlemelerin birçok insanı etkileyeceğinin farkında olduklarını ve bu nedenle vatandaşlardan anlayış beklediklerini vurguladı. Ulaşım sektöründe yaşanan bu değişiklikler, hem yolcular hem de taşımacılık sektörü için önemli bir dönüm noktası olabilir. Soydaş, gelecekte daha fazla destek sağlamayı ve hizmetlerini geliştirmeyi planladıklarını da ekledi.