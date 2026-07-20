62 Yaşındaki Sinan Özen Gençlik Sırrını İlk Kez Açıkladı!

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sinan Özen bu kez yeni bir şarkısıyla değil yıllara meydan okuyan görüntüsüyle gündeme geldi. 62 yaşındaki sanatçı Kıbrıs'ta verdiği konserin ardından gazetecilerle sohbet etti ve sağlıklı kalabilmek için yıllardır uyguladığı yaşam düzenini anlattı. Samimi açıklamaları kısa sürede büyük ilgi gördü.

Kendine Bir Sporcu Disipliniyle Bakıyor

Sinan Özen yıllardır formunu korumasının tesadüf olmadığını söyledi. Günlük yaşamında kendisine adeta profesyonel bir sporcu gibi davrandığını belirten sanatçı bunun sadece dış görünüşle ilgili olmadığını ifade etti.

Ünlü şarkıcı bedenine iyi bakmayı kendisine duyduğu saygının bir parçası olarak gördüğünü anlattı. Bu yüzden hem beslenmesine dikkat ettiğini hem düzenli olarak spor yapmayı ihmal etmediğini söyledi.

Az Yemek Ve Düzenli Spor Vazgeçilmezi

Sağlıklı yaşamanın en önemli kurallarından birinin ölçülü beslenmek olduğunu söyleyen Sinan Özen yıllardır bu konuda disiplinli davrandığını dile getirdi. Çok yemek yerine kontrollü beslenmeyi tercih ettiğini belirten sanatçı sporun da hayatının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Özen'e göre genç görünmenin tek sırrı estetik uygulamalar değil. Asıl önemli olanın yaşam tarzı ve kişinin kendine gösterdiği özen olduğunu söyledi.

Hayata Bakış Açısının Önemine Dikkat Çekti

62 yaşındaki sanatçı yaş almayı hiçbir zaman sorun olarak görmediğini de sözlerine ekledi. Ona göre önemli olan yılların geçmesini engellemeye çalışmak değil, o yılları sağlıklı ve mutlu yaşayabilmek.

Sinan Özen sevdikleriyle vakit geçirmenin hayata pozitif bakmanın ve moralini yüksek tutmanın insanı genç hissettirdiğini ifade etti. Güzel yaşlanmanın en büyük sırrının da tam olarak bu düşünce yapısı olduğunu söyledi.

Öte yandan ünlü sanatçı daha önce yaptığı açıklamalarda zaman zaman botoks yaptırdığını ve cilt bakımı desteği aldığını da açık yüreklilikle paylaşmıştı. Doğal yaşamla kişisel bakımın birlikte yürüyebileceğini söyleyen Özen'in açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.