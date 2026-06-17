56 Yaşındaki Jennifer Lopez Sınırları Zorladı!

Müzik dünyasının ve Hollywood'un zamansız ikonlarından biri olan Jennifer Lopez cesur tarzı ve kusursuz görünümüyle bir kez daha dünya magazininin odak noktası haline geldi. Son dönemde dijital platformda yer aldığı yapımlarla adından söz ettiren yıldız bu kez Fransa'dan gelen sıra dışı bir fotoğrafla sosyal medyada adeta bir tartışma fırtınası kopardı.

Netflix'in çok konuşulan romantik komedisi Office Romance ile adından söz ettiren 56 yaşındaki Jennifer Lopez bu kez Fransa'daki performansı öncesinde verdiği bir pozla sosyal medyada tartışma yarattı. Lopez derin göğüs dekolteli ve taşlarla süslenmiş mini bir elbise tercih etti. Ancak hayranların dikkatini çeken şey kıyafetinden çok verdiği poz oldu.

Makyaj Koltuğunda Radikal Duruş

Göz kamaştırıcı sahne şovları ve şık kırmızı halı kıyafetleriyle her zaman zarafetin sembolü olan J-Lo bu kez hazırlık aşamasındaki filtresiz ve cüretkar anlarıyla gündeme oturdu. Alışılmışın dışındaki estetik duruşu takipçilerini ikiye böldü.

Ünlü oyuncu makyaj koltuğunda geriye yaslanmış halde ve bacaklarını genişçe açmış şekilde poz verdi.

Cannes'daysanız İddialı Olursunuz!

Dünyaca ünlü yıldızın bu çok konuşulan karesini hazırlığın mimarlarından olan makyözü paylaştı. Kısa sürede internette viral olan fotoğraf Lopez'in özgüveninin ve zamana meydan okuyan duruşunun bir simgesi olarak yorumlandı.

Fotoğrafı paylaşan makyöz Priano paylaşımına "Cannes'daysanız... iddialı olursunuz..." notunu düştü. Fotoğraf kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu.

56 yaşına merdiven dayamasına rağmen fit vücudu ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Jennifer Lopez'in bu pozu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından "Fazla abartılı ve estetikten uzak" bulunurken milyonlarca hayranı ise "İşte gerçek diva özgüveni", "Kraliçe her yaşta ve her pozda mükemmel" diyerek yıldız oyuncuya destek verdi. Cannes'daki performansı merakla beklenen Lopez sahneye çıkmadan önce adından en çok söz ettiren isim olmayı yine başardı.