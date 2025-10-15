53 Yaşındaki Defne Samyeli'nden Estetik İddialarına Yanıt: Sadece Gülüp Geçiyorum!

Yaz sezonu boyunca sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla genç kızlara adeta meydan okuyan Defne Samyeli, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve fit görünümüyle sıkça gündeme gelen 53 yaşındaki ünlü isim, hakkındaki estetik iddialarına Bebek'te açıklık getirdi. Bir arkadaşıyla objektiflere yakalanan Samyeli, basın mensuplarının sorularını samimiyetle yanıtladı.

Genç Kalmanın Sırrı Estetik Değil Yaşam Tarzı

Defne Samyeli, kendisine yöneltilen estetik sorularına esprili bir karşılık verdi. "Ben bunlara sadece gülüp geçiyorum" diyen Samyeli, estetik yaptırmadığını söyledi. Ancak dürüstçe bir ekleme yapmayı da ihmal etmedi. "Yaptırsam da size söylemezdim" ifadelerini kullandı. Ünlü sanatçı, genç görünmenin sadece estetik operasyonlar veya iğnelerle mümkün olmadığını vurguladı. Samyeli, genç kalma sırrının yaşam tarzında saklı olduğunu düşünüyor.

Defne Samyeli, konuşmasının devamında formunu nasıl koruduğunu açıkladı. Yediğine içtiğine büyük bir özen gösterdiğini belirtti. Aynı zamanda düzenli spor yaptığını da ekledi. Tüm bu çabalarının sonucunda hissettiği enerjiyi de dile getirdi. "Kendimi 25 yaşında hissediyorum" sözleriyle içindeki dinamizmi ve genç ruhu ortaya koydu. Samyeli'nin bu açıklamaları, doğal güzelliğini sağlıklı bir yaşam tarzına borçlu olduğunu gösteriyor.