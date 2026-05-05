53 Yaşındaki Defne Samyeli Sınırları Zorladı: İddialı Kostümü Tartışma Yarattı

Güzelliği ve fit görünümüyle yıllara meydan okuyan Defne Samyeli, sahnede tercih ettiği son kostümüyle sosyal medyanın gündemine oturdu. 53 yaşındaki ünlü ismin iddialı tarzı, takipçilerini ve müzikseverleri adeta ikiye böldü.

Sosyal Medya İkiye Bölündü: Eleştiri Yağmuru

Samyeli’nin sahne görüntüleri kısa sürede viral olurken, kıyafetin cesur dekolteleri bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin altına:

"Daha ne kadar açacaksınız oranızı buranızı?"

"Keşke ana haber sunmaya devam etseydin."

"Sahnede artık ne ses kaldı ne de eğlence." gibi sert eleştiriler yapıldı. Özellikle haber spikerliği yaptığı yıllara atıfta bulunan yorumlar dikkat çekti.

Destekleyenler de Çok: "Sahne Enerjisine Hayran Kaldım"

Eleştirilerin aksine, Defne Samyeli’nin tarzını modern ve sahneye yakışır bulan büyük bir kesim de vardı. Samyeli’nin özgüvenini ve fiziğini öven kullanıcılar:

"Sahne enerjisine ve stiline gerçekten hayran kaldım, çok yakışmış."

"İzlerken sesine değil de elbisesindeki detaylara bakın der gibi." diyerek ünlü isme destek verdi.

Kariyerine şarkıcı olarak devam eden ve sahne şovlarıyla sık sık adından söz ettiren Samyeli, gelen yorumlar karşısında sessizliğini korurken; iddialı kostüm tercihleriyle sınırları zorlamaya devam edeceğinin sinyallerini verdi.