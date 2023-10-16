5.097 TL Hesaplarınızda Olabilir: TC Kimlik Numaranızla Şimdi Kontrol Edin

Son yapılan duyuruda, vatandaşların hesaplarına 5.097 TL yatırıldığına dair bilgi verildi. Bu yatırılan tutarın e-Devlet üzerinden sorgulama imkanı sunulduğu belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı haziran ayı enflasyon verileri doğrultusunda, memur maaşlarına ve emekli aylıklarına belirlenen zam oranları açıklandı. Buna göre; memur maaşları ve emekli memur aylıkları için yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri içinse yüzde 19,77 oranında bir artış söz konusu.

Ocak 2024'te memur maaşlarında yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve ek olarak enflasyon farkıyla maaşlarda yüzde 40'a yakın bir artış bekleniyor. Bu zam, 5.098 TL olan evde bakım maaşını da etkileyerek 7.300 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Evde bakım maaşları, her ayın 15 ile 31'i arasında ilgili kişilerin hesaplarına yatırılıyor.

E-Devlet Üzerinden Ödeme Kontrolü

E-devlet platformu üzerinden "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" servisi sayesinde maaş ödemelerini sorgulamak mümkün. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı altında bulunan bu servis, maaş detaylarına erişim imkanı sunuyor.

TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon verileri ışığında belirlenen yeni zam oranları, memur maaşları ve emekli aylıklarına doğrudan etki edecek. Evde bakım alan vatandaşlar da bu zamlardan etkilenecek. Bu nedenle, ilgili kişilerin ve ailelerinin bütçe planlamalarını bu doğrultuda yapmaları öneriliyor.