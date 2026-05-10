50 Milyon Euro Talebiyle Gündem Olan Ajdar’dan Sürpriz Hamle

Sıra dışı çıkışları ve şarkıları ile bir dönemin efsane ismi Ajdar, bu kez katıldığı televizyon programıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. “Çikita Muz”, “Nane Nane” ve “Şahdamar” gibi parçaları hala dillerden düşmeyen Ajdar, sürpriz bir gelişmeye imza atarak nihayet Kaos Show programına konuk olmayı kabul etti. Program sonrası yayınlanan görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

50 Milyon Euro Çıkışı Günlerce Konuşulmuştu

Ajdar'ın Kaos Show'a katılması bir yane geçmişte programa katılmak için talep ettiği tutar da oldukça ilgi çekti. Daha önce Hayrettin, Ajdar’ı programa davet etmek istediğini açıklamış ancak karşılaştığı şartların kendisini şaşırttığını dile getirmişti. İddialara göre Ajdar, programa çıkmak için tam 50 milyon euro talep etmiş ücretin de anında hesabına yatırılmasını istemişti. Bununla da sınırlı kalmayan talepler arasında yüzlerce kişilik koruma ekibi isteğinin bulunduğu öne sürülmüştü.

Hayrettin'in bu açıklamaları magazin dünyasında geniş yankı uyandırmış ve izleyiciler Ajdar'ın programa katılıp katılmayacağını uzun süre merak etmişti. Beklenen gelişme sonunda gerçekleşti ve Ajdar, Kaos Show sahnesinde boy gösterdi.

Kaos Show’da Dikkat Çekici Performans

Program boyunca enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Ajdar, sahnede hem şarkı söyledi hem dans etti. Kendine has tarzı ve şarkılarıyla ünlü isim, izleyicilere alışılmışın dışında anlar yaşattı. Özellikle performansı sırasında yaptığı hareketler ve mimikleri sosyal medya kullanıcılarının gündemine oturdu.

Programın yayınlanmasının sonra çok sayıda görüntü kısa sürede farklı platformlarda paylaşılmaya başladı. Kimi kullanıcılar Ajdar’ın sahne enerjisini eğlenceli bulurken kimi izleyiciler ise performansı hakkında şaşkınlıklarını dile getirdi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda programın en çok konuşulan konusu Ajdar’ın sahne şovu oldu.

Sosyal Medyada Viral Oldu

Ajdar’ın Kaos Show’daki görüntüleri kısa süre içinde binlerce paylaşım aldı. Özellikle nostaljik göndermeler yapan kullanıcılar, yıllar önce büyük ilgi gören “Çikita Muz” dönemini yeniden hatırlattı. Bazı takipçiler ise Ajdar’ın yıllar sonra bile rağmen kendine özgü tarzından hiçbir şey kaybetmediğini savundu.