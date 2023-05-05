5 Mayıs 2023 Hıdırellez etkinliği nerede, nasıl gidilir? Ahırkapı ve Yenikapı Etkinlik Alanı nerede? Hıdırellez İstanbul etkinliği saat kaçta başlayacak?

Hıdırellez Türk ve Balkan kültüründe baharın gelişinin kutlandığı bir halk bayramıdır. Her yıl 5-6 Mayıs'ta Hıdırellez için etkinlikler düzenlenir, kötü enerjileri uzaklaştırmak, dilekleri gerçekleştirmek için ritüeller yapılır. Hıdırellez etkinliğinde insanlar dileklerini kağıda yazar ve gül ağacına asar veya gül ağacının altına gömer.

Bu yıl eğlen ce dolu Hıdırellez etkinliği Yenikapı Etkinlik Alanı'nda yapılacak.

Peki 5 Mayıs Hıdırellez etkinliğine nasıl gidilir? Ahırkapı ve Yenikapı Etkinlik Alanı nerede? Hıdırellez İstanbul etkinliği saat kaçta başlayacak?

HIDIRELLEZ ETKİNLİKLERİ NELER?

Hıdırellez etkinlikleri başladıktan sonra hersin keyifle vakit geçirebileceği boyama, çiçekli taç, kına, origami bahar çiçekleri gibi atölyeler kurulacak. Nostaljik yarışmalar düzenlenecek. Çuval ve halat çekme yarışmarı yapılacak. Pamuk şeker, patlamış mısır gibi ücretsiz ikramlar verilecek. Yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantları da alanda yerlerini alacak.

Dart, halka atışı, limbo oyunu ve pinpon topu atışı mahir ellerin yarışına sahne olacak. İsteyenler filek ağacına dileklerini yazacak. Hıdırellezi temsil eden büyük ateş yakılacak ve isteyenler üzerinden atlayacak.

Açılış anı itibarıyla DJ Müzik performansları düzenlenecek. Suzan Kardeş, Seyyah, Ahır Kapı Büyük Roman Orkestrası ve Dzambo Agusevi Orkestra sahne alacak.

HIDIRELLEZ ETKİNLİĞİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

5 Mayıs İstanbul Hıdırellez şenliği 16.00'da Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başlayacak.

Yenikapı Etkinlik Alanı İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunuyor.

Yenikapı Etkinlik Alanı'na giden otobüsler;

30D

31

41Y

77

BN1

Yenikapı Etkinlik Alanı'na giden trenler;

MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK)

MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Yenikapı Etkinlik Alanı'na giden metrolar;

M1A

M2

ANA SAHNE

16:00 - Alan Açılış / Dj Müzik

17:30 - Seyyah

18:50 - Dans Şov

19:00- Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası

20:25 Dans Şov

20:45- Suzan Kardeş

22:30 Dzambo Agusevi Orkestra

ALAN - ALTERNATİF SAHNE ETKİNLİKLERİ

Müzik ve Dans Grubu ile Alan Turu

Müzik ve Dans Performansı

Flamenko Dans Atölye ve Gösterisi

Müzik ve Dans Grubu ile Alan Turu ve Gösteri Yarışmalar