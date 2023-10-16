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5 Litre ayçiçek yağı fiyatı dibe çakıldı! Sabah erkenden giden ucuz ayçiçek yağı fırsatını yakalar

Ayçiçek yağı indirimi kampanyası az önce başladı. Erkenden o markete giden 5 litre ayçiçek yağında dev indirimi yakalar. İşte güncel ayçiçek yağı indirimi kampanyası

5 Litre ayçiçek yağı fiyatı dibe çakıldı! Sabah erkenden giden ucuz ayçiçek yağı fırsatını yakalar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-10-2023 11:30

Ayçiçek yağı fiyatları son 2 yıl içinde fahiş düzeyde arttı. özellikle Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlaması bu yılda ayçiçek yağında rekoltenin düşük olması ile beraber fiyatlarda daha da artış beklentisi oluştu. ancak ayçiçek yağı indirimi yapan Market zincirleri de yok değil. O markette ayçiçek yağı fiyatlarına devasa indirim geldi. erkenden markete uğrayanlar indirim fırsatını yakalar. 5 litre ayçiçek yağı indirimli fiyat listesi ve detaylar haberimizde…

Ayçiçek yağı fiyatlarına son dönemlerde yapılan zamlar vatandaşın belini büküyor. bu sebeple de indirimli Market zincirleri yoğun bir şekilde araştırılıyor. ayçiçek yağı indirimi bu defa o Market zincirinden geldi. ucuz ayçiçek yağı almak isteyenler bu Kampanyayı hemen yakalasın. Çünkü 5 litre ayçiçek yağı fiyatı resmen En dibe çekildi. Peki hangi marketlerde ayçiçek yağı indirimi var? 5 litre ayçiçek yağı fiyatı ne kadar?

5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI 189 TL'YE GERİLEDİ

Ayçiçek yağı fiyatları indirim kampanyaları ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Migros marketten yeni bir ayçiçek yağı indirimi daha geldi. Migros'ta indirim öncesi 199 TL'ye satılan Yudum ayçiçek yağı fiyatı bu indirimle beraber 189,90 TL'ye geriledi. yani Migros'ta 5 litre Yudum ayçiçek yağı 189,90 TL Fiyat etiketi ile satışa çıktı.

5 litre ayçiçek yağı indirimi kampanyasından faydalanmak isteyen Migros Market müşterilerinin 2 gün süresi var. 16 17 Ekim tarihlerinde geçerli indirim kampanyasından sadece Migros Money kart ve Migros Money Club Kart sahibi olanlar yararlanacak. Migros ayçiçek yağı indiriminin detaylarına Migros marketin resmi internet sitesinden de rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

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