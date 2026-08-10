49 Yaşındaki Demet Şener Sırrını Açıkladı: "18.30'dan Sonra Yemeği Kesiyorum!"

49 yaşındaki eski manken Demet Şener formda kalma sırrını paylaştı. İbrahim Kutluay ile buzları eriten Şener çocukları için ailece tatile gideceklerini açıkladı.

49 Yaşındaki Demet Şener Sırrını Açıkladı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-08-2026 16:23

1995 Türkiye Güzeli ve eski tescilli model Demet Şener ilerleyen yaşına rağmen koruduğu fit görünümü ve zamana meydan okuyan formuyla dikkat çekmeye devam ediyor. İki çocuk annesi olan 49 yaşındaki ünlü isim sağlıklı yaşam rutini ve beslenme alışkanlıkları hakkındaki merak edilen detayları samimiyetle paylaştı. Günlük hayatında disiplinli bir takvim uyguladığını belirten Şener fit kalmasının temel anahtarının akşam yemeğini erken saatte bitirmek ve düzenli spor yapmak olduğunu ifade etti.

Haftada Bir Gün Bozma Günüm Var

Kendi uyguladığı beslenme ve spor disiplinini detaylandıran Demet Şener yaşam tarzına dair şu dikkat çeken ifadeleri kullandı:

"Haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı yapıyorum, vakit buldukça yürümeye çalışıyorum. 18.30'dan sonra hiçbir şey yemiyorum. En geç 23.00'te uyuyorum. Sabah 07.00'de uyanıyorum. Canım çok tatlı çekerse de haftada 1 istediğim tatlı/tuzlu ne bulursam yiyorum. Bozma günlerim var. Tatilde dünyayı yedim mesela."

Eski Eşi İbrahim Kutluay İle Buzlar Eridi

2005 yılında nikah masasına oturduğu ve 2018 yılında olaylı bir boşanma süreci geçirdiği eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile aralarındaki kırgınlığın geride kaldığını hatırlatan Şener çocukları için bir araya geldiklerini belirtti. FIBA 17 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden oğulları Ömer Kutluay'ı tribünden birlikte destekleyen ikilinin çocukları için adımlar attığını söyleyen ünlü model, sürecin detaylarını şöyle aktardı:

"Bir birliktelik yok ancak çocuklarımız için daha iyiyiz. Çocuklarım için her şeyi yaparım. İbrahim adım attı ve ben de kabul ettim. Çok güzel ilişkiler içinde devamlı çocuklarımızlayız. Çocuklarımız çok mutlu. İki çocuğumun da evde olması muazzam. İkisi de daha yeni geldi. Şimdi bir tatil yapacağız. Ailece tatile gidiyoruz çocuklarımızın mutluluğu en önemli şey. Çok şükür ki bu noktaya geldik."

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