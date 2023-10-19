4 yıllık sabırlı bekleyiş rekor üretimi getirdi

Sivas'ın gözde tarım girişimcilerinden Mehmet Dalkürek, 4 yıl önce büyük bir kararla kendi topraklarına 7 bin 500 adet elma fidanını dikti. Bu fidanların yetişip meyve vermeyeceği düşünülse de, Dalkürek bu denemeye cesaret etti. Ve sonunda, 4 yılın ardından elma ağaçları meyve verdi. Bu yılın başından itibaren hasada başlayan Dalkürek, Sivaslı tüketicilere lezzetli elmalar sunuyor.

Mehmet Dalkürek, Sivas'ta bulunan 60 dönümlük arazisini elma bahçesine çevirmeye karar verdi. Daha önce karpuz yetiştiriciliği yapmış olan Dalkürek, bu yeni projeye 7 bin 500 adet bodur elma ağacı dikerek başladı. Başlangıçta "yetişmez" denilen bu fidanlar, Dalkürek'in sabrı ve özenli bakımı sayesinde meyve vermeye başladı.

Mehmet Dalkürek, elma bahçesine starking cinsi bodur elma ağaçları dikerek kaliteli ürünler elde etmeyi hedefledi. 4 yıl boyunca titizlikle bakımını yaptığı bu ağaçlar, bu yıl 60 ton civarında ürün vermesi bekleniyor. Dalkürek, bu lezzetli elmaları Sivaslı tüketicilerle buluşturmanın heyecanını yaşıyor.

Sivas'ta tarımın ve girişimciliğin gücünü temsil eden Mehmet Dalkürek, elma bahçesi projesini şu sözlerle anlattı: "Burası kendi tarlamızdı. Bahçeye çevirmeye niyet ettik, elma bahçesi yapalım dedik. Sivas'ın gecesi biraz serin oluyor, gündüzleri de baskın sıcak olunca elmanın daha renk aldığını ve çıtır olacağını söylediler. Mühendislerin araştırmasıyla elma bahçesi yaptık burayı. Güzel bir bahçe oldu. Sivas'ta güzel işler yaptık, burada da profesyonel anlamda elma bahçesi yaptık."

Sivas'ın tarım potansiyeli her geçen gün daha fazla dikkat çekiyor. İşte bu potansiyelden yararlanmaya kararlı olan çiftçi İsmail Dalkürek, "Hedefimiz 200 ton üretmek" dedi.

Dalkürek, Sivas'ın topraklarında başlayan bir tarım macerasını paylaştı. 7 bin 500 adet elma fidanını toprakla buluşturarak Sivas'a kazandırdıklarını ifade eden Dalkürek, "Sivas'ın toprağında Sivas'ın elmasını yetiştireceğiz. Aslında ihracatlık elma yaptık. Ağaçlarımız bodur ağaç. Kalite olarak da ihracata çok uygun bir elma. Ama niyetimiz kendi marketlerimizde uygun fiyata tüketici ile buluşturmak. Tarladan sofraya dalından koptuğu şekilde aracısız hizmet yapmak istiyoruz" dedi.

Dalkürek, elma üretimine 4 yıl önce başladıklarını ve bu süre zarfında beklediklerini belirtti. Bu yıl ilk hasadı almayı planladıklarını söyleyen Dalkürek, "50-60 ton arası elmamız var. Seneye 200 ton hedefimiz var. Sivas’ta yetişmez diyen çok oldu. Bundan önce burada karpuz yetiştirdik. Karpuzdan sonra da meyve fidesi dikerek elmacılığa başladık. Burası güzel bir tesis oldu. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Daha çok fide dikmemiz, daha çok üretim yapmamız lazım" şeklinde konuştu.

Sivaslı çiftçi İsmail Dalkürek, elma üretimindeki büyüme hedeflerini açıkladı. 200 tonluk üretim hedefiyle Türkiye'nin elma üretimine önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor. Türkiye'nin yerel ürünlerini daha fazla tüketiciyle buluşturarak tarladan sofraya kesintisiz bir hizmet sunmayı amaçlayan Dalkürek'in hedefleri, Sivas'ın tarım potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.