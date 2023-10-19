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3200 TL yardım parası onaylandı! 18 yaş üstü herkes alabilir

Maddi gücü olmayan 18 yaş üstü herkese 3200 TL sosyal yardım onaylandı. Başvuru yapanlar Ekim ayı bitmeden alacak.

3200 TL yardım parası onaylandı! 18 yaş üstü herkes alabilir
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 18:39

Aile Bakanlığı yeni yardımları açıklamaya devam ediyor. Maddi durumu yerinde olmayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan, gelir kriterine uygun olan herkes başvuru yapmak şartı ile anında sosyal yardım alabiliyor. Nakit ihtiyacı olanlar için e-devlet başvuru ekranı da açıldı. Başvuru şartları ve detaylara bakarak Ekim ayı bitmeden başvurunuzu yapabilir, hemen nakit destek almaya başlayabilirsiniz.

AİLE BAKANLIĞI EV HANIMLARINA YARDIM VERECEK

Aile Bakanlığından dar gelirli ve ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım imkanları gelmeye devam ediyor. Bakanlık bu defa ev hanımları için önemli bir nakit destek imkanı sunmaya başladı. Bu destek ödemesi ise 3 bin 200 TL yardım oldu. Ev hanımları yeni sosyal yardım projesine başvuru yaparak düzenli yardım almaya hemen başlayabilir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ev hanımlarına sosyal yardım imkanı için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. TC kimlik numarası ve PTT’den alacağınız şifre ile e-Devlet girişi yaparak yardım başvuru formunu doldurabilirsiniz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından da TC kimlik kartı ile fiziksel başvuru yapmak mümkün.

EV HANIMLARINA YARDIM ŞARTLARI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev hanımlarına sosyal yardım vermek için bazı şartlara bakıyor. bu yardım ödemeleri genellikle eşini kaybeden ev hanımlarına veriliyor. Eşi vefat etmiş olan ve hane içinde kişi başına düşen geliri Asgari ücretin üçte birinden az olan ev hanımları yardım için başvuru işlemlerini yapabiliyor. T.C kimlik numarasına göre yapılan başvurular sonucunda ödemelerde yine kimlik numarası üzerinden gerçekleşiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardım ödemeleri PTT üzerinden ya da Ziraat Bankası IBAN numarası aracılığı ile veriliyor.

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