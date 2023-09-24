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300 yıllık heykele sahip çıkamadılar! 1,5 Milyon dolarlık heykel çalındı

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir galeride sergilenen 1,5 milyon dolarlık heykel dakikalar içinde çalındı. Hırsızların kamyonete yükleyerek ortadan kaybolduğu heykelin yaklaşık 300 yıllık olduğu söyleniyor. Polis henüz hırsızlık olayıyla alakalı kimseyi gözaltına almadı.

300 yıllık heykele sahip çıkamadılar! 1,5 Milyon dolarlık heykel çalındı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-09-2023 19:53

Amerika Birleşik Devletleri'nde sergilenen bir Japon Buda heykeli hırsızlar tarafından dakikalar içinde çalıdı. Bir galeride sergilenen ve 1,5 milyon dolar değerindeki heykelin çalınma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 114 kilo ağırlığındaki Buda heykelinin yaklaşık 300 yıllık olduğu sanılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde bulunan bir galeri akıl almaz bir hırsızlık olayına sahne oldu. 300 yıllık olduğu sanılan ve tarihi eser kategorisine giren Japon Buda heykeli, sergilendiği Barakat Galerisi'nden çalındı.

Kaliforniya polisi tarafından yapılan açıklamaya göre gece saatlerinde galeriye gelen hırsızlar, 114 kilo ağırlığındaki heykeli bir kamyonete yükledi. Dakikalar içinde Buda heykelini kamyonetin kasasına yükleyen hırsızlar, aynı hızla galeriden ayrıldı. Hırsızlık anı galerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Ancak henüz hırsızlık olayına dair kimse gözaltına alınmadı.

Galerinin sahibi de konuya dair bir açıklamada bulundu. Barakat Galerisi'nin sahibi Fayez Barakat açıklamasında, daha önce heykeli kendi evinin arka bahçesinde muhafaza ettiğini söyledi. 55 yıldır heykelin sahibi olduğunu söyleyen Barakat, bu muhteşem heykelin herkes tarafından görülmeyi hak ettiğini düşünerek onu galerinin arka bahçesine taşıdığını ifade etti.

Heykelin 1,5 milyon dolar değerinde olduğunu sözlerine ekleyen Barakat, tarihi eser niteliği taşıyan eserin Japonya'da 1603-1867 yılları arasında yaşanan Edo Dönemine ait olduğunu ifade etti. Heykelin bulunmasını isteyen Barakat, 18 Eylül gününde gerçekleşen bu hırsızlık olayı hakkındaki tüm güvenlik kamerası görüntülerinin polise teslim edildiğini ve polisin görüntüleri incelediğini söyledi.

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