3 Haftalık Nişan Bitti mi? İrem Derici DJ Melih Kunukçu’yu Tek Kalemde Sildi!

İrem Derici ve Melih Kunukçu ayrıldı mı? İrem Derici nişanlısını neden sildi? Ünlü şarkıcının sosyal medyadaki sitem dolu paylaşımı ve 2026 hedefi hakkında tüm detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi : 26-02-2026 11:07

Türk pop müziğinin dobra ismi İrem Derici, özel hayatında yine fırtınalı günler yaşıyor. Sadece 3 hafta önce aile arasında sade bir törenle nişanlandığı DJ Melih Kunukçu ile yollarını ayırdığı iddia edilen Derici, sosyal medya hamleleri ve sitem dolu açıklamalarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü.

Sosyal Medyada "Temizlik" Başladı

Yaklaşık 1,5 yıldır süren mutlu birlikteliklerini 3 Şubat'ta nişanla taçlandıran çiftten gelen son haberler hayranlarını üzdü. İrem Derici'nin radikal kararları ayrılık iddialarını güçlendirdi:

  • Takipten Çıkardı: İrem Derici, nişanlısı Melih Kunukçu'yu Instagram'da takip etmeyi bıraktı.

  • Fotoğrafları Sildi: Birlikte çekildikleri tüm nişan ve aşk karelerini profilinden kaldırdı.

  • Kunukçu Cephesi Sessiz: Melih Kunukçu’nun profilinde fotoğrafların hala duruyor olması, krizin yeni başladığı yorumlarına neden oldu.

"Pırlantanın Anasını Ağlatmak..."

Ayrılık iddialarının ardından sessiz kalmayan İrem Derici, Instagram üzerinden yayınladığı uzun metinle adeta içini döktü. Kendisini "pırlanta" olarak tanımlayan şarkıcının sözleri, karşı tarafa ağır bir sitem içeriyordu:

"Elinize muazzam bi' pırlanta geçiyor. Yetenekli, eğlenceli, uyumlu, güzel, seksi... Nasıl bi' yetenektir o pırlantanın anasını ağlatmak! Ben kendim gibi birini bulsam onu kaybetme korkumdan uyuyamazdım. Akıl fikir diliyorum."

 "İrem 2026'nın İçinden Geçecek!"

Yaşadığı hayal kırıklığını gizlemeyen Derici, mesajının sonunda küllerinden yeniden doğacağının sinyallerini verdi. 2026 yılı için iddialı konuşan ünlü şarkıcı, kendine döndüğünü ilan etti:

  • Öz Şefkat: "İrem kendini çaktırmasa da çok sever. İrem kendine döndü."

  • Yeni Hedef: "İrem 2026'nın içinden geçecek. Bekleyin."

3 Şubatta Başlayan Masal Kısa mı Sürdü?

Çift, 50 kişilik sade bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. 1,5 yıllık ilişkinin ardından gelen bu ayrılık sinyali, magazin severleri şaşırttı. Henüz Melih Kunukçu cephesinden bir açıklama gelmezken, Derici’nin bu sert çıkışı "geri dönüşü olmayan yol" olarak yorumlandı.

