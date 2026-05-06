3 Ayda 18 Kilo Veren Bülent Serttaş’ın Yeni İmajı Olay Oldu! Görenler Tanımakta Zorlanıyor

Türk halk müziğinin sevilen ismi Bülent Serttaş, son dönemde yaşadığı fiziksel değişimle magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sadece üç ay gibi kısa bir sürede 18 kilo veren ünlü sanatçı, bu başarısının sırrını ve merak edilen zayıflama yöntemini samimiyetle paylaştı.

Zayıflama İğnesiyle Gelen Değişim

Kilo verme sürecinde popüler zayıflama iğnelerinden destek aldığını belirten Serttaş, aslında iğneye karşı mesafeli bir yapısı olduğunu itiraf etti. Doğal yollarla tedavi olmayı tercih eden biri olmasına rağmen bu kararı nasıl aldığını şu sözlerle anlattı:

"Zayıflama iğnesiyle... Ben iğneye karşıydım aslında. Bugüne kadar doğru dürüst iğne yaptırmadım. Hastalansam bile iğne yaptırmaya, antibiyotik kullanmaya karşı biriyim. Doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kendimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili araştırmalar yaptım ve kullanmaya karar verdim."

Sadece İğne Değil, Yürüyüş de Var

Ünlü şarkıcı, kilo verme sürecinin sadece tıbbi destekle sınırlı kalmadığını, disiplinli bir yaşam tarzını da benimsediğini vurguladı. Serttaş, formunu korumak ve süreci hızlandırmak adına her gün düzenli olarak 1 saat yürüyüş yaptığını açıkladı.

"20 Yaş Gençleşti" Yorumları

Bülent Serttaş’ın değişimi sadece rakamlarla sınırlı kalmadı. Verdiği kiloların ardından giyim tarzını da tamamen yenileyen sanatçı, fit görünümü ve modern stiliyle hayranlarından tam not aldı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu değişim için takipçileri, "Adeta 20 yaş gençleşti" yorumlarında bulundu.