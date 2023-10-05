295 Bin liraya sıfır araba yalanı patladı! O otomobil artık Çin'de bile satılmıyor

Son zamanlarda medya gündemini meşgul eden Changan'ın Alsvin modeli, birçok haber sitesinde farklı iddialarla gündeme geldi. Bu iddialara göre, Çinli otomobil üreticisi olan Changan, Alsvin modelini Türkiye pazarına sunacak ve bu otomobil aşırı uygun bir fiyata satışa sunulacak. Hatta bu fiyatın 295 bin TL olacağı bile iddia ediliyor.

Ancak bu tür haberlerin, aslında ne kadarı doğru? Birçok kişi, böyle bir fiyata sıfır bir otomobil almanın hayalini kuruyor. Fakat gerçekte, bu iddiaların ne kadarı gerçek? Öncelikle, otomobil pazarındaki genel fiyat seviyelerine baktığımızda, bu tür bir fiyatın gerçekçi olmadığı açıkça görülüyor.

Changan Alsvin, aslında Çin pazarında oldukça popüler bir model. Fakat bu otomobilin Türkiye'deki fiyatlandırması hakkında kesin bir bilgiye ulaşmak zor. Ancak otomobilin özellikleri, vergilendirmeler ve diğer etkenler göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'de iddia edilen fiyatın çok daha üstünde bir fiyatla satışa sunulacağını söylemek mümkün.

Sonuç olarak, Changan Alsvin hakkındaki iddiaların gerçekçi bir temele dayanmadığını söylemek gerekiyor. Otomobil meraklıları için heyecan verici olabilecek bu tür haberlerin doğruluk payını araştırmadan inanmamakta fayda var.

Changan'ın Alsvin modeli hakkındaki haberlerde sıkça SUV görselleri kullanarak otomobil meraklılarının dikkatini çekiyor. Fakat bu, potansiyel alıcıları yanıltabilecek bir strateji. Zira Alsvin modeli, medyada yer alan iddiaların aksine, bir SUV değil.

Alsvin'in Gerçek Özellikleri

Changan Alsvin, giriş seviye bir sedan olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin motor seçenekleri arasında 1.4 litrelik ve 1.5 litrelik BlueCore motorlar bulunmaktadır. Bu motorlar sırasıyla 99 ve 105 beygir güç üretim değerlerine sahip, bu da Alsvin'in segmentinde rekabetçi bir model olduğunu gösteriyor.

Fiat Egea'ya Rakip Mi?

Medya, Changan Alsvin'in Fiat Egea'ya rakip olabileceğini iddia ediyor. Bu iddia, otomobilin özellikleri göz önüne alındığında kısmen doğru. Hem Egea hem de Alsvin, giriş seviye sedan segmentinde yer alıyor ve benzer özelliklere sahip.

Sonuç olarak, Changan Alsvin hakkında medyada yer alan SUV iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Otomobil dünyasının dinamikleri ve rekabeti göz önünde bulundurulduğunda, Alsvin'in Türkiye pazarında nasıl bir yer edineceğini zamanla göreceğiz. Ancak şimdilik, potansiyel alıcıların bu tür medya iddialarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor.

Artık Çin'de Bile Satılmıyor

Changan, ilk zamanlarda Çin pazarında rağbet gören bir marka olarak tanınıyordu. Alsvin modeli de bu dönemin popüler ürünlerinden biriydi. Ancak zamanla otomobil sektöründe esen yenilik rüzgarlarına kapılan marka, lüks segmente yönelik otomobiller üretmeye başladı.

Alsvin modelinin satışa sunulduğu ülkeler, genellikle Türkiye'nin otomobil klasmanında yer almayan ülkeler. Yaptığımız incelemeler doğrultusunda; Pakistan, Aruba, Angola ve Panama gibi ülkelerde Changan Alsvin'in satıldığını belirleyebiliyoruz. Bu ülkelerdeki otomobil dinamikleri ve alıcı profili, Türkiye pazarıyla doğrudan karşılaştırılamayacak yapıda.

Sonuç olarak, Changan markası, sektördeki değişikliklere ayak uydurarak farklı bir rotaya evrildi. Ancak Alsvin modelinin halen bazı ülkelerde satışta olması, bu otomobilin belli bir kesime hitap ettiğini gösteriyor. Ayrıca markanın global stratejisinin, farklı pazar dinamiklerine göre şekillendiğini söylemek mümkün.

Changan Alsvin Türkiye'ye Gelirse Kaç Liraya Satılır

Changan Alsvin'in global pazardaki fiyatlandırması nasıl ve Türkiye'ye gelirse bu otomobilin maliyeti ne olabilir? İşte Changan Alsvin'in Türkiye pazarına giriş senaryoları.

Çin'de satılmayan Changan Alsvin için kesin bir fiyat bilgisine sahip değiliz. Ancak satıldığı birçok ülkede otomobilin fiyatı 14 bin dolar civarında. Örneğin, Pakistan'da 4 milyon 149 bin rupi olarak belirtilen fiyat, yaklaşık 14 bin 607 dolara denk geliyor.

Türkiye İthalat Senaryoları

Çin'den İthalat Durumu

Eğer Changan Alsvin, Türkiye'ye Çin'den ithal edilirse, çeşitli vergilere tabi olacak:

Giriş fiyatı: 385.820 TL

Gümrük vergisi (%54): 208.342 TL

ÖTV (%80): 309.288 TL

KDV (%20): 180.621 TL

Bu hesaplamalara göre, Changan Alsvin'in Çin'den ithalatı durumunda Türkiye fiyatı yaklaşık olarak 1 milyon 283 bin 391 TL olur.

Pakistan'dan İthalat Durumu

Eğer otomobil Pakistan'dan getirilirse ve devlet yüzde 0 gümrük vergisi uygulamaya karar verirse maliyetler şöyle olur:

Giriş fiyatı: 385.820 TL

ÖTV (%80): 309.288 TL

KDV (%20): 139.021 TL

Bu senaryoda, Changan Alsvin'in fiyatı Türkiye'de yaklaşık 833 bin 371 TL olur.