29 Ekim’e özel marş yazdı öğrencileriyle söyledi



Müzik çalışmaları yaparken bir yandan da eğitmenlik mesleğini sürdüren Geniş, öğrencileriyle birlikte yazdığı marşı seslendirdi. “Özellikle devlet, özel ve vakıf okullarının her kademesini değerlendirecek olursak milli değerlerimiz başta olmak üzere 10 yılı aşkın yenilik adına üretkenlik hiç yapılmamaktadır. Hele söz konusu müzik ise bu daha çok önem kazanmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk Marşı bu duygular içerisinde özellikle lise kademesinde icra etmek hayalim olmuştur” diyen müzisyen, sözleri yazıp bestesini yaptıktan sonra marşın gerekli altyapısını tamamlayarak görev yaptığı Hüseyingazi Bilişim Anadolu ve Fen Lisesi’ndeki öğrencileriyle seslendirerek 29 Ekim coşkusunu yaşadı.