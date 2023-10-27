29 Ekim Kutlama Konser ve Etkinlik Rehberi 2023

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel kutlamalar tüm hızıyla devam ediyor. 25 Ekim'den itibaren başlayan etkinlikler, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anarak vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. Bu özel günü kutlamak isteyen vatandaşlar için etkinlik programları merak konusu oldu. İşte 28 ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik detayları.

2023 Cumhuriyet Bayramı Özel Konser ve Etkinlikleri

Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ülkemizde bu özel yılda gerçekleşecek etkinlikler ve konserler merak konusu. İşte 29 Ekim'de yapılacak olan ücretsiz konserler ve etkinliklerin listesi.

Ülke Genelinde 29 Ekim Konser ve Etkinlik Programı

Türkiye'nin dört bir yanında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel kutlamalar halka sunuluyor. Bu yılın programında 25 Ekim itibariyle başlayan kutlamalar, 29 Ekim'e kadar sürecek. Özellikle İstanbul Maltepe, Ankara, İzmir ve Eskişehir başta olmak üzere birçok şehirde etkinlikler düzenleniyor.

İstanbul'da Cumhuriyet'in 100. Yılı Etkinlikleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim'de Maltepe Etkinlik Alanı'nda özel bir etkinlik düzenliyor. Haluk Bilginer'in seslendirdiği temsili Cumhuriyet ağacı etkinliği, bir kız çocuğunun rehberliğinde izleyenleri duygusal bir yolculuğa çıkaracak. Bu özel gösteriye, yurt dışından katılan hava ve yer akrobatlarıyla birlikte 81 halk oyunları dansçısı eşlik edecek.

Maltepe Sahil'de Müzik Ziyafeti

Ünlü müzisyen İskender Paydaş, 29 Ekim'de Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'nda sevenleriyle buluşacak. Paydaş, sahnede Zülfü Livaneli, Duman, Kubat ve Edis gibi değerli sanatçıları ağırlayacak.

2023 İstanbul Ücretsiz Konserleri

28 Ekim'de Melike Şahin, Gazapizm, Madrigal, Nova Norda ve diğer birçok ünlü isim Maltepe'de sahne alacak. 29 Ekim'de ise Duman, Edis, Sıla ve diğer değerli sanatçılar yine Maltepe'de, farklı lokasyonlarda müzikseverlerle buluşacak.

Eskişehir'de Gülşen Rüzgarı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 27 Ekim Cuma akşamı ünlü şarkıcı Gülşen'i sevenleriyle buluşturacak. Bu özel konser, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gerçekleşecek.

Ankara'nın Cumhuriyet Bayramı Konseri

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikle Tan Taşçı, 29 Ekim Pazar akşamı Ankaralılarla buluşacak.

Mersin'de İrem Derici Konseri

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı'nda İrem Derici'yi Mersinlilere sunuyor.

Diğer Şehirlerdeki Konserler

Menderes, Burdur, Avcılar, Antalya ve Maltepe'de de birçok sanatçı Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusuna ortak olacak. Özellikle Ece Seçkin, Eypio, Manuş Baba, Leman Sam ve Volkan Konak gibi isimler farklı şehirlerde sahne alacak.

28 Ekim Özel Konserleri

28 Ekim Cumartesi günü Melike Şahin, Betül Demir ve Ozbi gibi isimler Maltepe ve Maçka Parkı'nda ücretsiz konserlerle izleyicilerle buluşacak.

Bu özel günlerde, Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına yakışır şekilde kutlamalar ve konserlerle dolu dolu geçireceğiz. Hep birlikte, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının bize armağan ettiği bu özel günü coşkuyla kutlayalım!