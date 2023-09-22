25 Yaş Üstüne 15.000 TL Ödeme Müjdesi! Kuruş Faiz Ödemeyeceksiniz

Gerek mevcut Savaş gerek kurlardaki artış Enflasyonun hortlamasına Mahal vermişken, vatandaş acil ihtiyaçlarını karşılamak için bankaların sunduğu Kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. Albaraka Türk Katılım Bankası yeni düzenlediği kampanya kapsamında müşteri portföyünü genişletmeyi hedefliyor. Albaraka Türk katılım Bankası'na yeni müşteri olan vatandaş faizsiz ve ötelemeli kredi fırsatından faydalanıyor.

Bankanın düzenlediği kampanya ile Yeni dahil olan müşteriler 15.000 TL'ye kadar faizsiz ve vade farksız kredi imkanından faydalanabiliyor. Albaraka Türk faizsiz ve ötelemeli kredi detaylarında 1 ağustos 2023 tarihinden sonra İnternet üzerinden müşteri olma başvurusu yapıp görüntülü görüşme sonrasında müşteri olması onaylanan vatandaşa 30 Eylül 2023 tarihine kadar vade farksız 15.000 TL ödeme yapılıyor. Pratik finansman kart aracılığı ile yapılacak olan ödeme ile vatandaş birçok sektörde harcama yapabiliyor. Düzenlenen kampanyada herhangi bir masraf alınmaz iken banka herhangi bir kar payı talep etmeyip sadece yeni müşteri elde etmiş oluyor. Bu kampanyadan faydalanmak için ise 25 yaş üzeri olması ve gelir belgesinin sunulması gerekiyor. Öte yandan bankaya yeni müşteri olacak olan bireyin faydalandığı kampanyadan bankanın finansal kullandırım politikalarına uygun olunması şartı da açıklanmış bulunuyor.

Albaraka Türk faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak için Albaraka mobil uygulamasını indirmeniz gerekmektedir. Uygulama içerisinden müşteri olmak istiyorum butonuna tıklamanız sonrasında görüntülü görüşme ile müşteri olunması akabinde kampanya menüsünden kampanyaya başvuru yapmak gerekmektedir. Albaraka Türk tarafından düzenlenen kampanyada vade farksız ve faizsiz kredi imkânından faydalanabileceğiniz gibi erteleme ve taksit seçeneklerini de kendiniz belirleyebileceksiniz. Öte yandan pratik finansman kart ile birlikte Neredeyse her sektörde harcama yapma esnekliğini kazanabileceksiniz.

Albaraka Türk kampanyasından kimler faydalanabilecek

Albaraka Türk'ün 30 Eylül tarihine kadar düzenlediği kampanyada faydalanmak için bankaya yeni müşteri olmanız gerekmektedir. Öte yandan 25 yaş ve üzeri bireyin gelir belgesi ile birlikte Ya internet üzerinden ya da en yakın banka şubesine giderek başvurması gerekmektedir. Şartları Taşıyan Her birey düzenlenen kampanyadan faydalanabilecektir