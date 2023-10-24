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25 Metreküp Ücretsiz Doğalgaz Ne Zaman Bitecek?

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz ne zaman bitiyor? 25 metreküpe kadar ücretsiz doğalgaz için son tarih ne zaman? 2023 yılında duyurulan 25 metreküp ücretsiz doğalgaz kampanyasının sona ereceği tarih 1 Mayıs 2024 olarak belirlendi. Ekim 2023'te ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 4080 TL olarak açıklandı.

25 Metreküp Ücretsiz Doğalgaz Ne Zaman Bitecek?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-10-2023 17:36

Ücretsiz 25 metreküp doğalgaz ne zaman bitiyor? 25 metreküpe kadar ücretsiz doğalgaz için son tarih ne zaman? Soğuk hava dalgalarıyla birlikte, vatandaşların merak ettiği en önemli konulardan biri olan ücretsiz doğalgazın ne zaman sona ereceği sorusu gündeme geldi. 2023 Nisan'ında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurusuyla evlerde su ve ocak kullanımı için 25 metreküpe kadar doğalgazın 1 yıl süresince ücretsiz olacağı bilgisi duyuruldu. Ancak vatandaşlar bu sürenin ne zaman dolacağını merak ediyor.

Ücretsiz Doğalgazın Bitiş Tarihi Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Nisan ayında yaptığı açıklamaya göre, 25 metreküp doğalgazın 1 yıl süresince ücretsiz verileceği kampanyası 1 Mayıs 2024'te son bulacak. 24 Nisan ile 31 Mart arasındaki tarihlerde doğalgaz kullanım bedelleri ve vergiler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

Ekim 2023'te Doğalgazın Fiyatı Ne Kadar?

Ekim 2023 itibarıyla 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 4080 TL olarak belirlendi. Bu durum, her 1 metreküp doğalgazın fiyatının 4,08 TL olduğu anlamına geliyor. Bu fiyatlandırmaya göre, 25 metreküp doğalgaz 102 ile 110 TL arasında bir maliyet oluşturuyor ve doğalgaz faturalarında aylık ortalama 100 ile 110 liralık bir indirim söz konusu.

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