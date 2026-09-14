Ece Erken'den Şok Yazlık İsyanı! "Ben Sustum Diye Konu Kapandı Sanılmasın!"

Ekranların sevilen sunucularından Ece Erken yıllar önce büyük hayallerle yatırım yaptığı ve parasını eksiksiz ödediği yazlığını teslim alamadığını belirterek sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Satın aldığı dairenin yerine kendisine değeri çok daha düşük ve üzerinde şerh bulunan başka bir taşınmazın tapusunun verildiğini öne süren Erken yaşadığı maddi ve manevi mağduriyete son vermek adına hukuki süreç başlattığını duyurdu.

"Değeri Düşük ve Şerhli Tapu Verdiler"

Son dönemde hem özel hayatı hem de aldığı radikal kararlarla gündemden düşmeyen Ece Erken yaşadığı konut mağduriyetinin detaylarını takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık 3-4 yıl önce bir yazlık projesinden daire satın aldığını ve ciddi bir ödeme yaptığını belirten ünlü sunucu aradan geçen uzun zamana rağmen evine kavuşamadığını dile getirdi.

Yaşadığı süreci anlatan Erken, şu ifadelerle isyan etti:

"Yaklaşık 3-4 yıl önce hayalini kurduğum yazlık için ciddi bir ödeme yaptım. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala satın aldığım yazlığa kavuşamadım. Üstelik satın aldığım dairenin yerine değeri daha düşük başka bir taşınmazın tapusu tarafıma verildi ve bu tapunun üzerinde de şerh bulunuyor. Yıllardır hem maddi hem manevi olarak mağduriyet yaşıyorum."

Aynı projede kendisi gibi başka mağdurların da bulunduğunu iddia eden Erken "Ben sustum diye konu kapandı sanılmasın asıl şimdi başlıyor. Kimsenin hakkını istemiyorum sadece ödediğim paranın ve yıllardır uğradığım mağduriyetin karşılığını istiyorum. Bundan sonraki süreç hukuk önünde devam edecek" diyerek kararlılığını vurguladı.

Sergen Yalçın'a Sitem Etmişti: "Seni Nasıl Dinledim!"

Ece Erken geçtiğimiz aylarda da söz konusu yazlık yatırımıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunmuş ve ünlü teknik direktör Sergen Yalçın'a sitem etmişti. Çeşme'de geçirdiği yaz tatillerini özlemle anan Erken bu yatırımı yaparken Sergen Yalçın'ın tavsiyesine güvendiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eskiden bir yazlığım vardı. Dolandırılmamışken okullar kapanınca Çeşme'ye giderdim. Sergen Yalçın'ın 'Bunlar güvenilir buradan yazlık al' sözlerine inanarak yatırım yaptım. Sonuç ortada. Kafamı vuruyorum seni nasıl dinledim."

Oğlunun Eğitimi İçin Dubai'ye Taşınıyor

Öte yandan Ece Erken geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında hayatıyla ilgili radikal bir karar aldığını da açıklamıştı. Oğlu Eymen'in geleceği ve eğitimi için Dubai'ye yerleşme kararı aldığını duyuran Erken Türkiye ile bağını koparmayacağını belirterek "Evladımın eğitimi için aslında Dubai'ye yerleşmeye karar verdim. Tabii ki bir ayağım yine burada olacak" demişti.