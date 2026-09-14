Karnı Belirginleşti, Sosyal Medya Çalkalandı! İrem Derici İddialara İnat Paylaştı

Şarkıları, kendine has tavırları ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen pop müziğin sevilen ismi İrem Derici bu kez sosyal medyada hakkında çıkan hamilelik iddialarıyla adından söz ettirdi. Geçtiğimiz aylarda DJ Melih Kunukçu ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü şarkıcı, nişanlısıyla birlikte çekildiği son fotoğrafta karnının belirgin görünmesi üzerine takipçilerinin hedefi oldu. Takipçilerinden gelen sorular üzerine sessizliğini bozan Derici hamilelik iddialarına yanıt verdi.

Ayna Karşısındaki Poz Hamilelik İddiasını Doğurdu

Melih Kunukçu'nun tahliye edilmesinin ardından yeniden bir araya gelen ve aşklarına kaldıkları yerden devam eden ünlü çift peş peşe romantik karelerini sosyal medya hesaplarından yayınlamayı sürdürüyor. İrem Derici'nin nişanlısıyla ayna karşısında verdiği son poz ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Fotoğrafta ünlü şarkıcının karnının hafif belirgin görünmesi üzerine sosyal medyada kısa sürede "İrem Derici hamile mi?" soruları yayılmaya başladı.

"Abla Hamile Misin?" Sorusuna Açıklık Getirdi

Fotoğrafın altına bir takipçisi tarafından yazılan "Abla hamile misin?" sorusuna kayıtsız kalmayan İrem Derici net ve kısa bir yanıt verdi. Doğal ve samimi tavırlarıyla tanınan şarkıcı hamilelik iddialarını "Hayır PMS" diyerek yalanladı ve durumun hormonal bir ödemden ibaret olduğunu ifade etti.

Karnını Gösterip Takipçilerini Tiye Aldı: Kız İçine Mi Kaçsın?

Açıklamasıyla yetinmeyen İrem Derici daha sonra karnını net bir şekilde gösterdiği yeni bir paylaşım daha yaparak çıkan haberleri ve yorumları tiye aldı. Kendisine yöneltilen hamilelik iddialarına esprili bir dille sitem eden güzel popçu şu ifadeleri kullandı:

"Şu göbeğe hamile dediniz ya. Kız içine mi kaçsın ne istiyorsunuz?"

Hakkında çıkan iddialara her zamanki eğlenceli tarzıyla yanıt veren İrem Derici'nin bu paylaşımı hayranları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.