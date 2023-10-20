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20 yıl önce başlatılan projeden milyonlarca lira para kaznıyorlar

Bandırma'da Orman Genel Müdürlüğü'nün Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları projesi, tarlaları yeşilliklere dönüştürerek köylülerin geçimini sağladı. Yıllar önce bir hayal olarak başlayan bu proje, bugün bölgeye milyonlarca Türk Lirası gelir kazandırıyor.

20 yıl önce başlatılan projeden milyonlarca lira para kaznıyorlar
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 15:27

Bandırma'da Orman Genel Müdürlüğü'nün Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları çerçevesindeki ceviz ağaçları hasat zamanı geldi. Bu ağaçlar, bir köylünün hayatını değiştirdi ve bölgeye bereket getirdi.

1998 yılında Bandırma'da başlayan "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları" projesi, 20 yıl önce tarlaya ektiği fidanlarla başlayan bir çiftçinin hayat hikayesine dönüştü. Bandırma'nın Yeşilçomlu Mahallesi'nde dikilen 100 dönümlük ceviz ağacından yılda 10/12 ton ürün elde edilerek yaklaşık 1 milyon TL gelir sağlandı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, 1998 - 2000 yıllarında gerçekleştirdiği "Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları" projesinin meyve verimine ulaştığını duyurdu. Çakıl, Mahmubeler, Emre ve Yeşilçomlu mahallelerinde dikilen zeytin, ceviz, kestane, fıstıkçamı ve badem fidanları büyüyüp meyve vermeye başladı. Bu ağaçlandırma çalışmaları sayesinde bölge halkının meyve üretimi yaparak gelir elde etmesi sevindirici bir gelişme olarak kaydedildi.

Bandırma, Balıkesir - Orman Genel Müdürlüğü'nün 2017'deki Yeşilçomlu Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 100 dönümlük ceviz ağaçlandırması, yılda 10 - 12 ton ceviz üreterek bölge halkına 1 milyon Türk Lirası gelir sundu. Bandırma ilçesindeki diğer mahallelerde yapılan ceviz ağaçlandırmaları ile birlikte toplam gelir 16 milyon Türk Lirası olarak gerçekleşti.

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