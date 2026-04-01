1930’ların İstanbul’una Yolculuk: Hazal Filiz Küçükköse ve Erdem Kaynarca Başrolde!

TRT’nin dijital platformu tabii için hazırlanan, edebiyat dünyasının kıymetli eserlerinden Beşir Ayvazoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan “Ateş Denizi” dizisi için geri sayım başladı. 1930’lu yılların Türkiye’sine ışık tutacak olan dönem projesi, zengin kadrosu ve dev prodüksiyonuyla dikkat çekiyor.

1 Haziran’da Sete Çıkıyor

Yönetmenliğini ve yapımcılığını, "120" ve "Son Mektup" gibi başarılı tarihi yapımlardan tanıdığımız Özhan Eren’in üstlendiği dizi, 10 bölümden oluşacak. 1 Haziran itibarıyla çekimlerine başlanacak olan "Ateş Denizi", izleyiciyi Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki İstanbul’un atmosferine davet edecek.

1930’ların İstanbul’u Yeniden İnşa Ediliyor

Başrollerini Hazal Filiz Küçükköse ve Erdem Kaynarca’nın paylaştığı dizi için yaklaşık 6 aydır titiz bir hazırlık süreci yürütülüyor. Senaryosu Feyza Rümeysa Küçükkürtül tarafından kaleme alınan yapım için, 1930’lu yılların İstanbul dokusu özel platolarda adeta yeniden inşa edildi.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Güçlü hikayesiyle merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda; İpek Tuzcuoğlu, Kubilay Karslıoğlu, Ceren Soylu, Hakkı Ergök, Şahin Ergüney, Serhan Ernak ve Nazlı Ulutaş gibi tecrübeli isimler yer alıyor.