18 Yıllık Evlilik Bitti: Bihter Dinçel ve Barış Dinçel Boşandı

Bihter Dinçel ve Barış Dinçel boşandı! 18 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran ünlü çiftin nafaka ve soyadı kararı dikkat çekti.

MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-04-2026 10:23

Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen oyuncu Bihter Dinçel ve sahne tasarımcısı Barış Dinçel, 18 yıllık evliliklerini tek celsede noktaladı. Uzun süredir birlikte olan çiftin ayrılık haberi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı.

18 Yıllık Evlilik Tek Celsede Bitti

2008 yılında hayatlarını birleştiren Bihter ve Barış Dinçel çifti, evliliklerini sonlandırma kararı aldı. "Şiddetli geçimsizlik" gerekçesiyle mahkemeye başvuran ikili, İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada anlaşmalı olarak boşandı. 18 yıllık köklü bir geçmişi geride bırakan çiftin duruşması oldukça kısa sürdü. Magazin camiasında sessiz sedasız ayrılanlar kervanına katılan Dinçel çiftinin, dostça ayrılmayı tercih ettikleri öğrenildi.

Velayet ve Nafaka Detayları Belli Oldu

Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen 15 yaşındaki oğulları Yağmur Ali’nin geleceği de mahkeme kararıyla netleşti. Mahkeme, çocuğun velayetinin ortak olmasına karar verdi. Ayrıca, baba Barış Dinçel’in oğlu için aylık 25 bin lira nafaka ödemesine hükmedildi. Ebeveyn olarak çocuklarının gelişimi için iletişimlerini sürdürecekleri belirtilen çiftin, boşanma sürecinde çocuklarının psikolojisini ön planda tuttukları ifade edildi.

Soyadı Kararı Dikkat Çekti

Boşanma davasının ardından en dikkat çeken detaylardan biri de soyadı kullanımı oldu. Bihter Dinçel, kariyeri boyunca bu soyadıyla tanındığı için boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını kullanmaya devam edecek. Mahkemenin, Barış Dinçel’in de rızasıyla Bihter Dinçel’in "Dinçel" soyadını kullanmayı sürdürmesine izin verdiği belirtildi. Bu karar, oyuncunun mesleki kimliğini korumak adına aldığı bir önlem olarak değerlendirildi.

İstanbul Hatırası Dizisinin Kadrosu Şekilleniyor: İki Dev İsim Daha Katıldı
Demet Özdemir'den Eleştirilere Yanıt:
Avustralya'dan İfade Vermeye Geliyor: Somer Sivrioğlu Hakkındaki İddialara Yanıt Verdi.
Gamze Özçelik 8 Yıllık Aranın Ardından Setlere Dönüyor
Cengiz Ünder ve Bilge Yenigül Nişan Yüzüklerini Takttı
